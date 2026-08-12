Economistas entregarán propuestas para impulsar crecimiento en México

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Panel de expertos. Foto: Uno TV

Un grupo de 100 economistas de universidades públicas y privadas presentará la próxima semana una serie de propuestas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenible y equitativo en México.

Las recomendaciones buscan ser consideradas en la elaboración del Presupuesto 2027, que deberá ser entregado al Congreso el próximo 8 de septiembre. Entre los principales planteamientos destaca la necesidad de generar certidumbre jurídica e institucional para atraer más inversión pública y privada.

Piden mayor certidumbre para atraer inversión

Durante el Foro de Crecimiento Sostenible y Equitativo, especialistas señalaron que la inversión es un elemento clave para fortalecer el desarrollo económico del país.

Mariana Rangel destacó la importancia de mantener condiciones que permitan atraer inversión extranjera y vincularla con empresas locales para integrarlas a las cadenas globales de valor.

“En el contexto inmediato, lo importante es mantener la certeza jurídica e institucional para facilitar esas inversiones que en contexto internacional, sobre todo, viene inversión extranjera directa, como crear un organismo que no solo pueda atraer, darle apoyo para que esa inversión se conecte a nivel de regiones y de localidades con empresas que puedan convertirse en proveedoras de esas cadenas globales de valor”. Mariana Rangel, Experta del ITESM

Por su parte, Juan Carlos Moreno-Brid, académico de la UNAM, afirmó que la incertidumbre representa uno de los principales obstáculos para la inversión y el crecimiento económico.

“Cómo crear climas de certidumbre, si hay algo que no le gusta a la inversión es la incertidumbre; como decimos en México, mata más la duda que el desengaño”. Juan Carlos Moreno – Brid, experto de la UNAM

Proponen fortalecer salud, infraestructura y apoyo a Pymes

Los participantes también coincidieron en que el crecimiento económico debe acompañarse de un mejor gasto público en salud, infraestructura y bienestar social.

Héctor Villarreal, especialista del ITESM, planteó revisar la forma en que se destinan los recursos públicos y avanzar hacia un sistema fiscal más progresivo que contribuya a una mejor distribución de la riqueza.

“Tenemos que revisar cómo gastar en salud, cómo gastar en infraestructura, cómo buscar un sistema progresivo que al final de cuentas redistribuya mejor los recursos del país, pero todo esto tiene que ir de la mano con un crecimiento profundo, de bienestar, de qué estamos esperando que el sistema fiscal haga y cómo lograrlo”. Héctor Villarreal, experto del ITESM

Asimismo, señalaron que el país requiere más inversión para fortalecer sectores estratégicos y mejorar servicios como educación y salud.

“La idea principal era que se necesita crecimiento y sin inversión no hay desarrollo, no hay crecimiento, se necesitan mejores escuelas, se necesita mejor salud… se necesita inversión para tener un mejor país”, Juan Carlos Moreno – Brid, experto de la UNAM

Las propuestas finales surgirán de seis mesas de trabajo enfocadas en:

Panorama Internacional y la Agenda de Desarrollo

Instituciones, incertidumbre y ambiente de negocios

Fortalecimiento del espacio fiscal e inversión

Innovación para el crecimiento

Desarrollo y bienestar social

Impulso a las Pymes

Los especialistas prevén entregar un documento final a Hacienda y a diversas comisiones legislativas para abrir posteriormente mesas de trabajo con autoridades y definir acciones viables de largo plazo.

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