Petróleo sube por ataques a buques y estancamiento de negociaciones entre EE.UU. e Irán

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Hubo recientes ataques a buques. Foto: Reuters

Los precios del petróleo volvieron a subir este miércoles 12 de agosto, mientras el estrecho de Ormuz registra su nivel más bajo de tránsito de buques, en pleno estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra.

A las 1055 GMT, el Brent para entrega en un futuro subió 17 centavos, un 0.2%, quedando a 89.08 dólares por barril. Con ello, suma seis días de alza consecutiva.

Asimismo, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) aumentó 20 centavos, un 0.2%, por lo que se vendió en 93.4 dólares por barril. Es su quinto incremento diario.

Horas antes, hubo una pequeña disminución de precios, debido a que posiblemente aumentaron las reservas de petróleo, aunque habría menos reservas de gasolina y destilados, según fuentes consultadas por Reuters.

El incremento del petróleo para este 12 de agosto ocurre en un momento donde se han estancado las negociaciones entre Estados Unidos para terminar la guerra.

Actualmente, Irán fijo una serie de condiciones a Washington para reabrir el estrecho de Ormuz, como levantar sanciones económicas, pagar una indemnización por la guerra y obligar a Israel a parar su ofensiva contra Hezbolá en Líbano.

Nuevos ataques en la guerra entre Estados Unidos e Irán

La tendencia a la alza se reanudó después de una serie de ataques contra buques en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, dos rutas importantes para el tráfico de petróleo y gas en Medio Oriente.

En el extremo sur del mar Rojo, cuatro tripulantes murieron el martes en un presunto ataque hutí contra un pequeño buque de carga en el estrecho de Bab el-Mandeb, según informó el Ministerio de Transporte de Yemen.

De igual forma, murieron dos rescatistas de Yemen pertenecientes a un grupo militar antihutí.

Actualmente, los hutíes buscan imponer un bloqueo naval en el mar Rojo para frenar el transporte de petróleo de Arabia Saudita, una medida en apoyo a Irán que busca afectar a uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Por su parte, el ejército estadounidense informó que un helicóptero MH-60 disparó dos misiles para inutilizar el sistema de gobierno de un buque de carga en las costas de Pakistán, cerca del golfo de Omán.

Según el Mando Central, el navío ignoró las advertencias militares sobre burlar el bloqueo naval impuesto a puertos iraníes.

Cae el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

Con estos bloqueos, el tráfico marítimo ha disminuido considerablemente en el estrecho de Ormuz. Para el 11 de agosto, datos de tráfico mostraron que sólo había ocho embarcaciones, el mínimo de la semana.

Antes de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, dicha ruta recibía entre 125 y 140 buques por día.

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