El impacto de la IA en el primer empleo: cambios para los jóvenes en México 

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La inteligencia artificial está transformando la manera en que los jóvenes estudian, adquieren habilidades y se incorporan al al empleo en México. De acuerdo con Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la automatización ya está modificando los puestos laborales, aunque todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que la IA esté provocando una destrucción generalizada de empleos.

Uno de los principales cambios ocurre precisamente en los primeros empleos. Algunas tareas están siendo automatizadas y esto modifica el ritmo de crecimiento de los puestos de entrada, por lo que los jóvenes ya no solamente necesitan un título universitario: requieren capacitación constante y un modelo de aprendizaje para toda la vida.

Natalia Campos considera que México está llegando tarde a la formación en inteligencia artificial para el empleo. Aunque reconoce que muchos países enfrentan el mismo rezago, señala la necesidad de una mayor coordinación entre universidades, empresas y gobierno para adaptar la educación a la velocidad con la que avanza esta tecnología.

La especialista plantea que las universidades deberían fortalecer los programas de prácticas profesionales y acercarse más al sector productivo. También destaca el crecimiento de plataformas como Coursera, Platzi y Udemy, que se han convertido en alternativas para adquirir habilidades y actualizar conocimientos fuera de las aulas tradicionales.

Los retos en el manejo de la IA

De cara a 2030, la formación universitaria no debería concentrarse únicamente en conocimientos tecnológicos. Ciberseguridad, redes e inteligencia artificial seguirán siendo importantes, pero también cobrarán mayor relevancia habilidades como pensamiento crítico, resiliencia, trabajo en equipo y liderazgo: capacidades que la IA no puede sustituir de la misma manera.

Otro desafío está en el uso que los propios estudiantes hacen de estas herramientas. La entrevistada señala que el reto para las instituciones educativas consiste en enseñar a utilizarlas como apoyo, pero evitar que sustituya el pensamiento y los procesos cognitivos de los alumnos. En México ya existe una discusión legislativa sobre la regulación de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas.

El riesgo para las próximas generaciones no es necesariamente que la tecnología elimine masivamente los empleos, sino que los jóvenes no reciban a tiempo la preparación necesaria para adaptarse a un mercado laboral que está cambiando.

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