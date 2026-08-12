Consumo al alza: ventas de tiendas afiliadas a la ANTAD crecen 1%

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ANTAD reporta un crecimiento en el consumo en tiendas. Foto: Cuartoscuro

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) publicó este martes su reporte de julio de 2026, en el que informó un crecimiento de 1% de ventas en tiendas con más de un año de operación.

La ANTAD reportó también un aumento de 3.4% en las ventas de tiendas totales, indicador que incluye tanto establecimientos con más de 12 meses de funcionamiento como aquellos abiertos durante el último año. Los resultados reflejan una variación positiva en el consumo de los hogares mexicanos.

Tiendas especializadas impulsan las ventas

Por formato de negocio, las tiendas especializadas fueron las que registraron el mejor desempeño durante julio.

En este segmento, las ventas crecieron 5.4% a tiendas iguales y 9.2% a tiendas totales respecto al mismo mes de 2025.

En contraste, los establecimientos de autoservicio reportaron una caída de 0.9% a tiendas iguales, aunque registraron un crecimiento de 1.5% a tiendas totales.

Por su parte, las tiendas departamentales mostraron un resultado estable, con crecimiento nulo a tiendas iguales y un avance de 1.1% a tiendas totales.

Hubo un día adicional de ventas

La ANTAD señaló que los resultados de julio estuvieron influenciados por un efecto calendario, ya que el mes contó con un viernes adicional en comparación con julio de 2025.

Este factor contribuyó a impulsar el flujo de consumidores y las ventas en diferentes formatos comerciales.

Acumulan más de 954 mil millones de pesos en ventas

Entre enero y julio de 2026, las ventas acumuladas crecieron 1.5% a tiendas iguales y 3.7% a tiendas totales, manteniendo una tendencia similar a la observada durante el primer semestre del año.

La ANTAD estimó que las ventas de julio alcanzaron 140.3 mil millones de pesos, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año llegó a 954.2 mil millones de pesos.

La asociación agrupa a las principales cadenas de autoservicio, departamentales y especializadas que operan en México, por lo que sus resultados son considerados un indicador del comportamiento del consumo interno.

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