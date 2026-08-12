IMSS rompe récord en puestos de trabajo; ¿cuántos empleos formales hay en México?

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Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo al cierre de junio de 2026, la cifra más alta para un mes de junio desde que se tiene registro, de acuerdo con el último reporte oficial.

Durante ese mes se incorporaron 61 mil 23 puestos, un incremento mensual del 0.3%, sumando 262 mil 628 puestos nuevos de trabajo en el primer semestre.

De esa forma, el IMSS registró 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo al 30 de junio de este 2026. De ellos, 86.9% eran permanentes y 13.1% temporales.

Los puestos permanentes llegaron a 19 millones 804 mil 609, la cifra más alta para cualquier mes desde que existe el registro del Instituto.

Los 22 millones 779 mil 704 no representan nuevos empleos creados durante 2026, sino el número de puestos de trabajo registrados ante el IMSS al cierre de junio.

¿Cuánto gana en promedio un trabajador registrado?

El salario base de cotización promedio de los puestos afiliados al IMSS fue de 669.1 pesos diarios al cierre de junio. Representa un incremento nominal de 40.2 pesos, en comparación con junio del 2025.

En su comunicado, el instituto subrayó que es el segundo salario promedio más alto para cualquier mes desde que se creó este registro.

¿Qué sectores tienen mayor crecimiento de empleo en IMSS?

Los sectores que tuvieron más aumento en puestos de trabajo ante el IMSS son los siguientes:

Transportes y comunicaciones: 15.8%

Extractivo: 3.9%

Servicios sociales y comunales: 3%

Entidades con más crecimiento de puestos de trabajo ante IMSS en junio 2026

Estado de México

Ciudad de México

Baja California

¿Qué pasa con los trabajadores de plataformas digitales?

El reporte de junio de 2026 sobre puestos de trabajo registrados ante el IMSS también incluye a trabajadores de plataformas digitales.

El instituto contabilizó 1 millón 663 mil 147 personas beneficiadas por la reforma en materia de plataformas digitales. Su salario promedio diario es de 444.7 pesos.

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