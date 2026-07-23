El jitomate da un respiro al bolsillo: La inflación en México cede a 3.10% anual en la primera quincena de julio

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Foto: Reuters / Archivo

La inflación general cedió a un 3.10% anual durante la primera quincena de julio en México, debido a que bajó el precio de productos de la canasta básica como el jitomate y el chile, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante ese periodo, hubo un nivel de 145.091 en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual mide el cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta básica de bienes y servicios.

Lo anterior muestra que la inflación general fue de 3.10% para la primera quincena de julio de este 2026, lo que equivale a un descenso de 0.07% con respecto a la quincena anterior.

Sin embargo, el nivel registrado para esta primera quincena de julio en México también representa una disminución en términos anuales, ya que la inflación estuvo en 3.55% en el mismo periodo, pero del 2025.

De forma específica, la inflación subyacente estuvo en un 3.95% anual, toda vez que subió un 0.16% a tasa quincenal. En cambio, la no subyacente bajó un 0.23% quincenal.

En la primera quincena de julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.091 y representó un aumento de 0.07% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.10%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/7eSE62mrzf — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 23, 2026

Inflación por tipo de producto o servicio

Subyacente

Educación (5.95%)

Alimentos, bebidas y tabaco (4.89%)

Otros servicios (4.83%)

Vivienda (3.64%)

Mercancías no alimenticias (2.33%)

No subyacente

Tarifas autorizadas por el Gobierno (7.04%)

Frutas y verduras (1.55%)

Pecuarios (-6.86%)

Energéticos (1.16%)

Productos y servicios genéricos con precios al alza

Transporte aéreo (+12.44% de inflación)

Servicios turísticos en paquete (+6.22%)

Naranja (+6.02%)

Computadoras (+4.52%)

Papa y otro tubérculo (+1.39%)

Pollo (+0.73%)

Transporte colectivo (+0.70%)

Restaurantes y similares (+0.18%)

Loncherías, fondas, torterías y taquerías (+0.12%)

Vivienda propia (+0.12%)

Productos genéricos con precios a la baja

Jitomate (-13.18%)

Chile serrano (-5.17%)

Tomate verde (-3.24%)

Hoteles (-3.17%)

Aguacate (-2.59%)

Cremas para la piel (-2.03%)

Papel higiénico y pañuelos desechables (-0.70%)

Gas doméstico LP (-0.50%)

Taxi (-0.47%)

Automóviles (-0.26%)

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