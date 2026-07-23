¿Ya conoces el nuevo requisito para realizar retiros y ciertas operaciones bancarias? Checa qué necesitas

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Foto: Getty

Retirar grandes cantidades de efectivo en los bancos de México tendrá nuevos requisitos. La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que, desde el 1 de julio de 2026, las personas que realicen depósitos o retiros en efectivo por 140 mil pesos o más deberán presentar una identificación oficial para acreditar su identidad.

La medida forma parte de una estrategia para fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de dinero y cumplir con estándares internacionales de supervisión financiera.

“A partir del 1° de julio de 2026, deberán identificarse las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de 140 mil pesos”, señaló la ABM en un comunicado.

¿Cuándo será obligatorio presentar una identificación oficial?

La ABM precisó que el requisito únicamente aplicará para operaciones en efectivo iguales o superiores a 140 mil pesos realizadas en una sola transacción.

Los casos en los que será obligatorio presentar una identificación oficial son:

Depósitos en efectivo realizados en ventanilla.

Retiros de efectivo efectuados en ventanilla.

Operaciones por 140 mil pesos o más en una sola transacción.

La asociación aclaró que las operaciones por montos menores continuarán realizándose bajo las reglas actuales, por lo que la mayoría de los clientes no verá cambios en sus operaciones cotidianas.

¿Qué otras medidas anunció la Asociación de Bancos de México?

Además del nuevo requisito para retiros y depósitos en efectivo, la ABM informó que implementará otras medidas para reforzar la supervisión de operaciones financieras.

Entre ellas destacan:

Todos los depósitos en cuentas concentradoras deberán estar debidamente referenciados.

Instituciones financieras compartirán información para detectar operaciones inusuales.

Se fortalecerá la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades internacionales.

Asimismo, la asociación anunció que a partir del 30 de junio de 2027 las transferencias internacionales de personas físicas solo podrán realizarse entre cuentas bancarias.

En caso de que exista un pago en efectivo relacionado con estas operaciones, el usuario deberá presentar una identificación oficial y proporcionar un dato biométrico para validar su identidad.

La ABM también informó que las remesas en efectivo tendrán nuevos límites: 350 dólares por envío y un máximo de 900 dólares mensuales por persona receptora, como parte de los nuevos controles financieros.

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