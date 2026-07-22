¿Tienes una casa en renta? El SAT anuncia vigilancia especial con nueva norma

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SAT busca disminuir lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará la vigilancia sobre el arrendamiento de inmuebles como parte de las medidas para prevenir el lavado de dinero. Con las nuevas disposiciones, algunos propietarios que obtengan ingresos elevados por la renta de casas, departamentos, bodegas u otros inmuebles deberán cumplir con nuevas obligaciones fiscales.

La medida aplica cuando el monto total de las rentas supera las mil 605 Unidades de Medida y Actualización (UMA) al mes, equivalente en 2026 a 188 mil 282.55 pesos. En esos casos, además de registrarse en un padrón especial, los contribuyentes deberán presentar avisos al SAT por los contratos que rebasen ese límite.

¿Quiénes deberán presentar avisos al SAT por la renta de inmuebles?

De acuerdo con la autoridad fiscal, las personas físicas o morales que obtengan por el arrendamiento de inmuebles ingresos mensuales superiores a 188 mil 282.55 pesos deberán inscribirse en el padrón de actividades vulnerables y presentar un aviso por cada contrato que exceda ese monto.

La disposición no sólo contempla la renta de viviendas, sino también departamentos, locales comerciales, oficinas, bodegas y cualquier otro tipo de inmueble.

Además, el SAT aclaró que el cálculo no se realiza únicamente por cada contrato de forma individual, sino por el total de los ingresos por arrendamiento que obtiene un mismo contribuyente.

Por ejemplo, si una persona renta varias bodegas, departamentos o locales y la suma de todos esos contratos supera los 188 mil 282.55 pesos al mes, deberá cumplir con estas obligaciones.

¿Por qué el SAT vigilará más las rentas de inmuebles?

La autoridad fiscal explicó que el arrendamiento de inmuebles ha sido identificado como una actividad que puede ser utilizada para ocultar recursos de origen ilícito provenientes de delitos como fraude, delincuencia organizada y otras operaciones ilegales.

Entre las situaciones que pueden representar señales de alerta se encuentran:

Pagos de renta realizados en efectivo

Que quien ocupa el inmueble no sea quien realiza los pagos

Que varias empresas paguen una misma renta

Inmuebles que permanecen desocupados durante largos periodos

Contratos en los que aparecen varias personas como arrendatarias

Estas operaciones forman parte de los supuestos que pueden ser analizados dentro de las acciones para prevenir el lavado de dinero.

La medida busca fortalecer el combate al lavado de dinero

Aunque las autoridades no han informado cuántos casos de lavado de dinero se detectan mediante contratos de arrendamiento, señalaron que buscan reducir los espacios que puedan ser utilizados para ocultar recursos de procedencia ilícita.

Como parte de esta estrategia, México ha fortalecido en los últimos años los mecanismos de supervisión sobre las denominadas actividades vulnerables, además de impulsar controles más estrictos sobre operaciones de alto valor y reducir el uso de efectivo en transacciones que representen un mayor riesgo.

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