Tras un abril positivo, el mercado laboral perdió 195 mil empleos en mayo

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Casi 6 de cada 10 empleos perdidos eran formales. Fotos: Cuartoscuro

El mercado laboral mexicano registró un retroceso en mayo, luego de que se perdieran 195 mil empleos, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. La caída ocurre apenas un mes después de que en abril se reportara la creación de 448 mil puestos de trabajo.

El reporte destaca que el deterioro afectó principalmente al empleo formal, ya que cerca de seis de cada 10 puestos perdidos correspondieron a este sector. Al mismo tiempo, la ocupación en la informalidad aumentó hasta alcanzar 33.4 millones de personas, mientras la tasa de informalidad laboral se elevó a 55.2%.

Empleo formal concentra la mayor parte de las pérdidas en mayo

De los 195 mil empleos que desaparecieron durante mayo, alrededor de 114 mil correspondieron al empleo formal, equivalente al 59% del total, mientras que cerca de 80 mil fueron puestos en el sector informal.

Hoy se publicó la ENOE del @INEGI_INFORMA. La población ocupada en la informalidad aumentó a 33.4 millones de personas, y el mercado laboral perdió, en su mayoría, empleos formales. En total, se eliminaron cerca de 195 mil puestos de trabajo en los sectores formal e informal.… pic.twitter.com/KvqJ1w7F64 — IMCO (@imcomx) June 25, 2026

El IMCO subrayó que este comportamiento resulta relevante porque el empleo formal suele ofrecer prestaciones como seguridad social, aguinaldo, vacaciones, acceso a créditos y otros derechos laborales. Aunque ambos segmentos registraron pérdidas, el impacto fue proporcionalmente mayor entre los trabajadores formales.

Informalidad laboral crece y alcanza a 33.4 millones de personas

Mientras el empleo formal mostró un retroceso, la población ocupada en la informalidad ascendió a 33.4 millones de personas, según los resultados de la ENOE.

Asimismo, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.2% durante mayo, ligeramente por encima del 54.9% registrado en el mismo mes del año anterior, lo que refleja que más de la mitad de las personas ocupadas en México desempeñan actividades fuera del sector formal.

Desocupación se mantiene estable, pero aumenta el número de personas sin empleo

El Inegi informó que durante mayo la población desocupada fue de 1.7 millones de personas, lo que representó un incremento anual de 22 mil.

Por género, la desocupación entre las mujeres se ubicó en 713 mil personas, dos mil menos que un año antes. En contraste, entre los hombres alcanzó un millón de personas, es decir, 25 mil más que en mayo de 2025.

A pesar de ello, la tasa de desocupación permaneció en 2.8%, un nivel similar al observado en el mismo periodo del año anterior.

Mercado laboral revierte el avance registrado en abril

El retroceso de mayo contrasta con el comportamiento observado un mes antes, cuando el mercado laboral había sumado 448 mil empleos, lo que representó una recuperación importante.

Sin embargo, las cifras más recientes muestran que ese avance no logró consolidarse, pues durante mayo el mercado laboral volvió a registrar una pérdida neta de puestos de trabajo, con una afectación mayor al empleo formal y un incremento en la informalidad, de acuerdo con el análisis realizado por el IMCO a partir de los datos publicados por el Inegi.

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