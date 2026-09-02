Venta de autos rompe récord en México: éstas son las marcas preferidas por conductores

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Inegi reportó cifras de la industria automotriz. Foto: Cuartoscuro

Las ventas de autos en México sumaron un millón 14 mil 832 unidades entre enero y agosto de 2026, superando el máximo observado en 2017 y registrando un crecimiento de 4.7% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi.

El avance se explica por el crecimiento sostenido de la demanda interna y por el desempeño de varias marcas que concentran la mayor parte de las compras de vehículos nuevos en el país.

Las marcas favoritas de los mexicanos

Con base en las cifras acumuladas de enero a julio de 2026, las marcas con mayor número de unidades vendidas fueron:

Nissan: 150 mil 553 vehículos General Motors (Chevrolet y otras marcas): 113 mil 84 vehículos Volkswagen: 77 mil 252 vehículos Toyota: 73 mil 203 vehículos Kia: 64 mil 159 vehículos Mazda: 60 mil 857 vehículos Stellantis: 58 mil 643 vehículos Hyundai: 31 mil 234 vehículos MG Motor: 32 mil 13 vehículos

Estas compañías concentraron gran parte de las ventas realizadas en el mercado nacional durante 2026.

Geely fue una de las marcas que más creció

Aunque las marcas tradicionales siguen dominando el mercado, algunas firmas de reciente llegada mostraron avances importantes.

Entre ellas destaca Geely, que pasó de 8 mil 443 unidades vendidas entre enero y julio de 2025 a 27 mil 324 en el mismo periodo de 2026, un crecimiento superior a 220%.

También sobresalen los incrementos de Jetour Soueast y algunas marcas chinas que continúan ampliando su presencia en el país.

Producción y exportaciones muestran otro panorama

Mientras las ventas internas avanzan, la producción y las exportaciones registraron ligeros retrocesos.

Entre enero y julio se produjeron 2 millones 298 mil 977 vehículos, una disminución de 0.7% respecto al mismo periodo de 2025.

Las exportaciones sumaron un millón 950 mil 779 unidades, con una caída de 0.3% anual.

A pesar de ello, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los vehículos fabricados en México, al concentrar 75.9% de las exportaciones automotrices.

El mercado interno sigue creciendo

Tan sólo durante julio se comercializaron 130 mil 835 vehículos ligeros, cifra superior en 3.4% a la observada en el mismo mes de 2025.

Los datos muestran que, pese a un entorno económico todavía incierto, la compra de automóviles nuevos mantiene una tendencia positiva y continúa impulsando al mercado interno mexicano.

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