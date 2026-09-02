Advierten riesgo de arancel a fresas, lechuga y mango en Estados Unidos

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El campo mexicano enfrenta nuevas presiones comerciales de Estados Unidos, particularmente por un posible arancel a productos como las fresas, la lechuga y el mango.

En entrevista para A las Nueve en Uno, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), señaló que existe una amenaza de imponer un arancel a las fresas mexicanas en enero de 2027, medida que, desde su perspectiva, no tendría elementos científicos y técnicos suficientes.

El especialista consideró que este tipo de acciones forman parte de barreras arancelarias que Estados Unidos está utilizando para distintos productos mexicanos.

Fresas, lechuga y mango enfrentan restricciones

Juan Carlos Anaya señaló que el sector productivo y el Consejo Nacional Agropecuario están preocupados porque estas decisiones comerciales no sean unilaterales y buscan que estén sustentadas en criterios científicos.

Además de las fresas, mencionó los casos de la lechuga y el mango como productos que han enfrentado situaciones que generan preocupación entre los productores mexicanos.

En el caso de la lechuga, Juan Carlos destacó que, pese al problema registrado con Taylor Farms en Guanajuato, durante julio, México exportó más lechuga que durante el mismo mes del año anterior.

Foto: AFP

Desde su perspectiva, los aranceles a productos como las fresas terminan afectando al mercado y particularmente a los consumidores de Estados Unidos, debido a que pueden contribuir al incremento de los precios.

Productores mexicanos piden decisiones basadas en ciencia

Juan Carlos Anata sostuvo que los productores mexicanos son competitivos y que las medidas comerciales estadounidenses representan una presión adicional para el sector agropecuario.

Por ello, planteó que las decisiones relacionadas con productos agrícolas mexicanos deben sustentarse en evidencia científica y criterios técnicos, en lugar de medidas unilaterales.

El entrevistado también señaló que distribuidores y consumidores estadounidenses han expresado su interés en mantener el acceso a los productos mexicanos, debido al impacto que las restricciones pueden generar sobre los precios.

Gusano barrenador también golpea al sector ganadero

Foto: Getty Images

Además de las presiones comerciales sobre el campo, el sector ganadero mexicano enfrenta las consecuencias del gusano barrenador.

Juan Carlos Anaya explicó que, desde que se detectó la presencia de la plaga y comenzaron las medidas de contención, el ganado que se moviliza desde el sureste hacia el centro del país debe pasar por procesos sanitarios que incluyen baños y aplicación de ivermectina. Según sus estimaciones, estas medidas han generado costos superiores a 2 mil millones de pesos.

A esto se suma el impacto provocado por el cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano. El entrevistado calculó que México dejó de recibir alrededor de 2 mil 400 millones de dólares en divisas por la suspensión de las exportaciones.

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