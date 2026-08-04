Estados que reciben más remesas en México en 2026: Guanajuato, Michoacán y Jalisco lideran los envíos; ¿en qué gastan las familias?

| 10:35 | Benell Cortés | Uno TV
Remesas
Foto: Cuartoscuro

Las remesas mantienen un papel fundamental en la economía de millones de hogares mexicanos. Durante los primeros meses de 2026, los recursos enviados por mexicanos que viven en el extranjero continúan llegando principalmente a entidades con una larga tradición migratoria, donde estas transferencias ayudan a cubrir desde gastos básicos hasta proyectos de vivienda, educación y salud.

De acuerdo con datos del Banco de México, entre enero y junio de 2026 México recibió 30 mil 759 millones de dólares en remesas, distribuidos entre las 32 entidades del país.

Los recursos siguen llegando principalmente desde Estados Unidos y representan una fuente de apoyo económico para millones de familias que dependen de estos ingresos para fortalecer su economía diaria.

Guanajuato, Michoacán y Jalisco lideran la recepción de remesas en 2026

Durante el primer semestre de 2026, los estados que recibieron los mayores montos de remesas fueron:

LugarEstadoRemesas enero-junio 2026
1Guanajuato2,705 millones de dólares
2Michoacán2,618 millones de dólares
3Jalisco2,502 millones de dólares
4Chiapas2,028 millones de dólares
5Ciudad de México2,257 millones de dólares
6Estado de México1,761 millones de dólares
7Guerrero1,727 millones de dólares
8Puebla1,742 millones de dólares
9Oaxaca1,785 millones de dólares
10Veracruz1,288 millones de dólares

Guanajuato se mantiene como la entidad con mayor captación de remesas en el país, con más de 2 mil 700 millones de dólares recibidos en la primera mitad de 2026, seguido por Michoacán y Jalisco, entidades históricamente vinculadas con la migración hacia Estados Unidos.

¿Qué estados concentran la mayor parte del dinero enviado por migrantes?

Por participación dentro del total nacional, los mayores receptores de remesas en enero-junio de 2026 fueron:

  • Guanajuato: 8.79% del total nacional
  • Michoacán: 8.51%
  • Jalisco: 8.13%
  • Ciudad de México: 7.33%
  • Chiapas: 6.59%
  • Oaxaca: 5.80%
  • Estado de México: 5.72%
  • Puebla: 5.66%
  • Guerrero: 5.61%

Estos porcentajes muestran que el flujo de remesas no sólo depende del número de habitantes de una entidad, sino también de la cantidad de personas originarias de esos estados que viven y trabajan fuera del país.

¿En qué gastan las familias mexicanas las remesas?

Aunque las remesas representan una entrada de dinero desde el extranjero, para muchas familias su principal función es cubrir necesidades inmediatas.

De acuerdo con información de la Condusef, estos recursos se destinan principalmente a:

Alimentación y gastos del hogar

La mayor parte del dinero recibido se utiliza para cubrir:

  • Compra de alimentos.
  • Ropa y calzado.
  • Servicios básicos como electricidad, agua, gas e internet.
  • Gastos cotidianos de la familia.

Salud

Una parte importante de las remesas se emplea para:

  • Consultas médicas.
  • Compra de medicamentos.
  • Tratamientos.
  • Atención de emergencias.

Educación

Los hogares también utilizan estos ingresos para financiar:

  • Inscripciones escolares.
  • Material educativo.
  • Transporte.
  • Gastos relacionados con la formación de hijos y familiares.

Vivienda y mejoras al patrimonio

Otro destino frecuente es el mejoramiento de los hogares mediante:

  • Reparaciones.
  • Ampliaciones.
  • Construcción de viviendas.
  • Compra de materiales.

Pago de deudas

Para algunas familias, las remesas funcionan como un respaldo para liquidar compromisos financieros y mejorar su estabilidad económica.

Remesas en 2026: un apoyo económico que cruza fronteras

El dinero enviado por migrantes mexicanos continúa siendo un soporte esencial para millones de hogares. Los datos del primer semestre de 2026 muestran que entidades como Guanajuato, Michoacán y Jalisco concentran los mayores montos recibidos, mientras que familias en todo el país utilizan estos recursos para cubrir necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida.

Además de atender gastos inmediatos, especialistas y autoridades financieras recomiendan aprovechar una parte de las remesas mediante ahorro, inversión en educación, capacitación o pequeños negocios que permitan generar mayor autonomía económica.

Las remesas siguen siendo mucho más que una transferencia: son el reflejo del esfuerzo de millones de migrantes que mantienen un vínculo económico y familiar con México desde el extranjero.

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