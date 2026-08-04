Guía para reclamar una maleta abierta, dañada o perdida ante una aerolínea y solicitar compensación

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Foto: Cuartoscuro

Si al llegar a tu destino notas que tu maleta está abierta, dañada o tiene objetos faltantes, es importante actuar de inmediato y reportar la situación ante la aerolínea antes de abandonar el aeropuerto. El primer paso es conservar la calma y solicitar la elaboración de un reporte oficial que permita iniciar la investigación correspondiente.

De acuerdo con recomendaciones de la Revista del Consumidor, los pasajeros tienen derecho a presentar reclamaciones cuando su equipaje sufre daños, demora o pérdida durante un viaje. Para ello, es necesario contar con pruebas y documentación que respalden el caso.

Reporta el problema antes de salir del aeropuerto

Cuando detectes que tu equipaje presenta daños o falta algún objeto, acude al mostrador de la aerolínea con la que viajaste y solicita levantar un reporte.

En caso de pérdida o irregularidad, la aerolínea puede solicitar el Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), un documento donde quedan registrados los datos del pasajero y las características del equipaje afectado.

Para realizar el reporte pueden solicitarte información como:

Nombre completo del pasajero

Número de vuelo

Fecha y hora del viaje

Descripción de la maleta

Características del equipaje y objetos que contenía

Es importante conservar el comprobante del reporte, ya que será necesario para dar seguimiento o solicitar una compensación.

Toma fotografías y conserva pruebas del daño

Si la maleta llegó abierta, rota o con señales de manipulación, toma fotografías antes de modificar su estado. También guarda:

Etiqueta del equipaje

Pase de abordar

Comprobante de documentación de maleta

Facturas o comprobantes de compra de artículos faltantes, si los tienes

Contar con evidencia puede facilitar el proceso de reclamación ante la aerolínea.

Da seguimiento a la búsqueda de tu equipaje

Cuando una maleta no aparece en la banda de entrega, la aerolínea inicia una investigación para localizarla. En muchos casos, el equipaje puede ser encontrado y entregado posteriormente al pasajero.

La empresa debe proporcionar un número de seguimiento para consultar el avance de la búsqueda.

¿Puedes pedir una indemnización por equipaje perdido o dañado?

En caso de que la maleta no sea localizada o presente daños, el pasajero puede solicitar una indemnización por equipaje conforme a las condiciones aplicables al transporte aéreo.

Para reclamar, es recomendable realizar una lista detallada de los artículos que se encontraban dentro de la maleta y reunir comprobantes de compra cuando sea posible.

Si la respuesta de la aerolínea no es satisfactoria, los pasajeros pueden acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para solicitar orientación y presentar una reclamación.

Recomendaciones para evitar problemas con tu equipaje

Antes de viajar, especialistas en asistencia de viaje recomiendan tomar algunas medidas para reducir riesgos:

Colocar etiquetas visibles con nombre y datos de contacto en la maleta

Guardar objetos de valor, documentos y dispositivos electrónicos en el equipaje de mano

Tomar fotografías del contenido de la maleta antes de documentarla

Contratar asistencia o seguro de viaje que incluya protección de equipaje

Algunas aerolíneas permiten reportar daños después del vuelo

Algunas compañías cuentan con plataformas digitales para continuar el proceso de reclamación.

En el caso de Volaris, si el pasajero no realizó el reporte de demora o daño en el aeropuerto, puede hacerlo mediante su módulo de autoservicio dentro de los cinco días posteriores a la llegada del vuelo. Para el trámite se requiere el pase de abordar, comprobante de equipaje y, en caso de daños, la etiqueta física de la maleta.

Por su parte, Viva Aerobus cuenta con una plataforma de seguimiento para consultar el estatus de reclamos relacionados con equipaje. Para revisar el avance del caso, el pasajero debe contar con su número de referencia.

Equipaje protegido: una alternativa para viajeros

Empresas de asistencia de viaje como Assist Card ofrecen complementos de protección para equipaje. Uno de ellos permite realizar una búsqueda durante un periodo determinado y, si la maleta no aparece después del tiempo establecido, otorgar una compensación económica conforme a la cobertura contratada.

Antes de adquirir una protección adicional, se recomienda revisar aspectos como destino, duración del viaje, número de pasajeros y necesidades específicas para elegir la cobertura adecuada.

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