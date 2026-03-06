Consumo de alcohol entre mujeres aumenta en México; Poder del Consumidor alerta por el “pink drinking”

La asociación civil, el Poder del Consumidor, alertó que más de 6.5 millones de mujeres han comenzado a consumir o incrementar su ingesta de alcohol en casi una década, en medio de estrategias de marketing que promueven lo que especialistas llaman “pink drinking” (que hace referencia a las bebidas de color rosa).

De acuerdo con la organización, el impulso de estas campañas (que suelen vincular el consumo con ideas de empoderamiento femenino y el uso de colores asociados a lo “femenino”, como el rosa) puede tener impactos directos en la salud de las consumidoras, ya que el organismo de las mujeres es más susceptible a sufrir daños derivados del alcohol.

Consumo de alcohol entre mujeres crece en México

La brecha de género en consumo de alcohol se ha reducido. Foto: Gettyimages

En el marco del Día Internacional de la Mujer, también conocido como “8M”, la asociación dio a conocer que la proporción de mujeres adultas que han consumido alcohol alguna vez en su vida pasó de 67% en 2016 a 75% en 2025, reflejando un aumento considerable, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025.

Ante ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que los llamados determinantes comerciales de la salud, como el marketing de bebidas alcohólicas, influyen directamente en los patrones de consumo y en el aumento de enfermedades relacionadas.

Si bien históricamente los hombres han presentado mayores niveles de consumo, la brecha de género se ha reducido de manera significativa en diversos países, según El Poder del Consumidor

Entre las estrategias que suelen usar las empresas se encuentra la visión de empoderar a las mujeres a través del consumo de alcohol. Cervezas, vinos, vodka, ginebra, cada vez según la A.C es más fácil encontrar anuncios y campañas donde las mujeres tomen estas bebidas bajo un discurso de poder o liberación.

Otra de las tácticas que ha incrementado la ingesta de este tipo de bebidas es el pink drinking que según ABC, consiste en la elaboración de productos de color rosa y con olores dulces o frutales.

El impuesto rosa también se presenta en objetos cotidianos. Foto: Gettyimages

El fenómeno también se relaciona con dinámicas de mercado similares al “impuesto rosa”, concepto señalado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Este término describe cómo algunos productos dirigidos a mujeres suelen tener precios más altos o presentaciones diferenciadas, pese a ofrecer características similares a los destinados a hombres.

Si bien, tanto el pink drinking como el empoderamiento son los principales causantes de este incremento, otras de las estrategias utilizadas son:

Productos etiquetados como “light” o “bajos en calorías”

Campañas que vinculan el consumo con bienestar o éxito profesional

Promoción a través de redes sociales e influencers

Fernanda Ramos, integrante de la iniciativa Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud MX, señaló que estas prácticas no son casuales, sino estrategias diseñadas para atraer nuevas consumidoras, especialmente jóvenes.

¿Empoderamiento o daño a la salud? Consumo de alcohol en mujeres genera un mayor daño que en hombres

Las mujeres presentan más susceptibilidad a efectos del alcohol. Foto: Gettyimages

Ahora bien, de acuerdo con la OMS, las mujeres presentan mayor susceptibilidad biológica a los efectos del alcohol, debido a diferencias en metabolismo y composición corporal. Esto puede provocar concentraciones más altas de alcohol en la sangre y aumentar el riesgo de daño hepático, cardiovascular, neurológico y cáncer, especialmente cáncer de mama.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que “no existe un nivel seguro de consumo en relación con el riesgo de cáncer”, por lo que incluso niveles bajos o moderados de consumo incrementan el riesgo de esta neoplasia.

Ante este panorama, especialistas y organizaciones como Movendi International, organización que promueve el estilo de vida sano, señaló que el incremento del consumo de alcohol en mujeres no debe interpretarse como un símbolo de empoderamiento, sino también como resultado de estrategias comerciales que buscan ampliar el mercado y puede dañar la salud.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: