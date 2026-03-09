Precio de gasolina incrementaría en México por guerra en Irán, afirma experto; cuánto subiría

GENERANDO AUDIO...

Las gasolinas magna, premium y el diésel podrían subir de precio en México, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán que ha generado cambios en el valor del barril de petróleo crudo por el cierre del estrecho de Ormuz, considera Ramses Pech, analista en temas energéticos

Desde que inició el conflicto bélico, el barril de petróleo registró distintos aumentos. Hasta este 9 de marzo, el abril del West Texas Intermediate (WTI) costaba 95.26 dólares, mientras que el Brent tenía un valor de 99.45 dólares.

Ante este escenario, el analista en temas energéticos, indicó a UnoTV que en México no se han aplicado los estímulos a combustibles para aminorar su incremento final al usuario.

Por eso, consideró que el precio de la gasolina magna podría aumentar entre 20 y 40 centavos por litro en México durante este mes de marzo; la premium subiría entre 40 y 80 centavos, mientras que el diésel podría alcanzar el peso.

Esto se debe a la guerra en Irán que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que se transporta una gran cantidad de crudo.

Pese a lo anterior, el especialista consideró que aún no hay que preocuparse. Por el momento, el precio del petróleo se mantendrá estable.

Por otra parte, resaltó que México se está haciendo más dependiente de Estados Unidos en la importación de gas licuado de petróleo.

Países afectados por la guerra de Irán

Ramses Pech indicó que China, Japón y Corea del Sur dependen del 80% del petróleo crudo que sale del estrecho de Ormuz, actualmente cerrado.

Por ello, consideró que dichas naciones serán las principales afectadas si continúa la guerra en Irán. China tendría como alternativa comprar combustible a Rusia.

No obstante, Ramses Pech subrayó que estas afectaciones dependerá de las medidas que tome Estados Unidos en Irán, durante esta semana.

México resultaría afectado si continúa el conflicto bélico

Por su parte, el director de GMEC y consultor en energía, Gonzalo Monrroy, explicó en A las nueve en Uno, que el conflicto armado afectaría incluso al precio de los alimentos y electricidad en México, si la guerra en Irán se prolongaba más de 20 días.

Detalló que alrededor de 20 millones de barriles de petróleo transitan a diario en el estrecho de Ormuz. Esto representa más del 20% del flujo mundial del crudo.

Precisó que, al inicio de la ofensiva, el 28 de febrero, el precio del petróleo subió cerca de 14% en dos días. Por eso, Gonzalo Monrroy estimó que el barril de crudo no quedará por debajo de los 100 o 120 dólares por día, siempre y cuando la guerra en Irán no dure más de 20 días.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: