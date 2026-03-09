SAT aclara si la CURP biométrica será obligatoria para presentar la declaración anual 2026

GENERANDO AUDIO...

Con la declaración anual cada vez más cerca de presentarse, surge entre los contribuyentes la duda de si será obligatoria la CURP biométrica para realizar este trámite. Ante ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró la situación.

SAT aclara si será necesaria la CURP biométrica para hacer la declaración anual

El organismo fiscal explicó que el sistema actual ya permite identificar a los contribuyentes mediante la CURP tradicional vinculada al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que el proceso de declaración continuará operando con los mecanismos habituales de verificación.

De esta manera, los contribuyentes podrán cumplir con su obligación fiscal sin necesidad de contar con la nueva versión de la clave de registro que incorpora datos biométricos. Entre los elementos que incluye se encuentran:

Huellas dactilares

Fotografía digital

Escaneo del iris

Firma electrónica

Aunque este documento forma parte de un proceso de modernización del sistema de identificación en México, el SAT confirmó que no forma parte de los requisitos para presentar la declaración anual de personas físicas en 2026.

Requisitos del SAT para la declaración anual

Para cumplir con la declaración anual 2026, los contribuyentes deben contar con los elementos tradicionales que solicita el SAT para ingresar al sistema y presentar la información fiscal.

Entre los requisitos se encuentran:

RFC activo

Contraseña

E.firma (vigente)

Datos bancarios

Estos datos permiten acceder al portal del organismo y revisar la información precargada del ejercicio fiscal correspondiente.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

No todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración anual.

Según las reglas fiscales, el trámite aplica principalmente para personas que:

Tuvieron dos o más patrones durante el mismo año

Obtuvieron ingresos por honorarios o actividad empresarial

Recibieron ingresos por arrendamiento

Percibieron ingresos del extranjero

Obtuvieron ingresos adicionales al salario

Ganaron más de 400 mil pesos al año en sueldos

Fechas de la declaración anual 2026

El SAT establece distintos periodos para cumplir con las obligaciones fiscales según el tipo de contribuyente.

Para 2026, las fechas principales son:

Personas morales: del 1 al 31 de marzo

del 1 al 31 de marzo Personas físicas: del 1 al 30 de abril

Durante ese periodo, los contribuyentes deben presentar la información correspondiente al ejercicio fiscal 2025

