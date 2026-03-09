Ventas, producción y exportación de autos caen en México; ve qué marca lidera el mercado

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), informó sobre las cifras de ventas de vehículos ligeros, producción de vehículos en México y exportación de autos correspondientes a febrero de 2026.

El reporte señala que las ventas de vehículos ligeros en México reportaron una variación anual de -0.3%, mientras que la producción de vehículos disminuyó 1.8% y la exportación de autos registró una caída de 4.4% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras oficiales.

Ventas de autos en México registran ligera caída

El informe muestra que el mercado automotriz nacional tuvo una ligera reducción en la venta de vehículos ligeros. Durante el periodo reportado se comercializaron 118 mil 305 unidades, lo que representó una baja anual cercana al 0.3% frente a febrero de 2025.

Las cifras incluyen automóviles, SUVs, camionetas y vehículos comerciales ligeros, tanto producidos en México como importados.

Producción de vehículos en México también disminuye

Además de la caída en ventas, el reporte indica que la producción de vehículos en México registró una disminución anual de 1.8%.

Las cifras indican que en el país se ensamblaron 311 mil 457 vehículos ligeros, lo que representó un retroceso frente al mismo periodo del año previo.

En la estructura de la producción automotriz, los camiones ligeros concentraron la mayor parte de la fabricación en las plantas instaladas en México, mientras que el resto correspondió a automóviles.

Exportación de autos desde México reporta caída

En el comercio exterior, la exportación de autos desde México registró una reducción anual de 4.4%, al registrar 247 mil 945 unidades, según el reporte del instituto.

Las exportaciones de vehículos ligeros continúan concentrándose principalmente en Estados Unidos, que es el principal destino de los autos ensamblados en plantas mexicanas.

La industria automotriz es uno de los sectores manufactureros más relevantes del país debido al volumen de producción y su participación en el comercio exterior.

Nissan mantiene liderazgo en ventas de autos en México

A pesar de la disminución en algunos indicadores del sector, Nissan se mantuvo como la marca con mayor número de unidades vendidas en el mercado interno.

De acuerdo con las cifras del mercado automotriz, la firma japonesa encabeza la lista de ventas en México, seguida por General Motors y Volkswagen, que también se ubican entre las marcas con mayor participación.

La lista de las marcas con más unidades vendidas es la siguiente:

Nissan – 24 mil 695 unidades General Motors – 16 mil 339 unidades Toyota – 11 mil 669 unidades Volkswagen – 11 mil 195 unidades KIA – 9 mil 32 unidades Mazda – 8 mil 704 unidades Chrysler – 6 mil 493 unidades MG Motor – 6 mil 198 unidades Hyundai – 4 mil 125 unidades Honda – 4 mil 38 unidades

Estas compañías concentraron una parte relevante de las ventas totales registradas en el mercado nacional durante el periodo analizado.

