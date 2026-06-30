Exportaciones de México se disparan 17.9% en primer trimestre del 2026: Chihuahua, Coahuila y NL lideran el boom

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Foto: Cuartoscuro

Las exportaciones de México incrementaron un 17.9% durante el primer trimestre de este 2026, toda vez que Chihuahua, Jalisco y Nuevo León destacaron como las entidades que más contribuyeron en esta dinámica comercial.

Entre enero y marzo, se registró un valor de 158.117 millones de dólares en exportaciones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esa cifra equivale a un aumento del 17.9% en comparación con el primer trimestre del 2025.

En el primer trimestre de 2026, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 158,117.5 millones de dólares.



Los estados con mayor contribución fueron:

▪️22.8% Chihuahua

▪️11.0% Jalisco

▪️9.4% Coahuila



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Por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras aumentaron 19.9% entre enero y marzo del 2026, por lo que abarcaron el 92.3% de todas las exportaciones del primer trimestre.

A su vez, las exportaciones mineras de México subieron un 6.8%, tanto petrolera como no petrolera, por lo que abarcaron 4.8% del total nacional en el primer trimestre de este 2026.

En cambio, las exportaciones del sector agropecuario bajaron un 13.1%, abarcando el 2.9% de los envíos mexicanos entre enero y marzo.

Estados con mayor crecimiento de exportaciones en México

Las cinco entidades con más incremento anual de exportaciones durante el tercer trimestre fueron:

Quintana Roo: 14.4 millones de dólares en exportaciones (+764.7%)

Guerrero: 558.9 millones (+106.8%)

Jalisco: 17 mil 377 millones (+106.6%)

Chihuahua: 35 mil 986 (+69%)

Zacatecas: mil 674 millones (+56.4%)

En cambio, las exportaciones bajaron en 15 entidades de México, aunque esto no provocó que disminuyeran a nivel nacional durante el primer trimestre del 2026.

Estados con más exportaciones

Chihuahua: 35 mil 986 millones de dólares en exportaciones

Jalisco: 17 mil 377 millones

Nuevo León: 15 mil 537 millones

Coahuila: 14 mil 889 millones

Baja California: 12 mil 946 millones

Tan solo Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas abarcaron el 71.8% de las exportaciones en ese periodo.

Tabla de exportaciones por estado. Foto: Inegi.

Sectores con más exportaciones

Fabricación de equipos de computación, comunicación y otros: 50 mil 77 millones en exportaciones

De equipo de transporte: 48 mil 303 millones

De accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía: 8 mil 236 millones

De maquinaria y equipo: 6 mil 308 millones

Otras industrias manufactureras: 6 mil 201 millones

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