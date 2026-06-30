Exportaciones de México se disparan 17.9% en primer trimestre del 2026: Chihuahua, Coahuila y NL lideran el boom
Las exportaciones de México incrementaron un 17.9% durante el primer trimestre de este 2026, toda vez que Chihuahua, Jalisco y Nuevo León destacaron como las entidades que más contribuyeron en esta dinámica comercial.
Entre enero y marzo, se registró un valor de 158.117 millones de dólares en exportaciones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esa cifra equivale a un aumento del 17.9% en comparación con el primer trimestre del 2025.
Por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras aumentaron 19.9% entre enero y marzo del 2026, por lo que abarcaron el 92.3% de todas las exportaciones del primer trimestre.
A su vez, las exportaciones mineras de México subieron un 6.8%, tanto petrolera como no petrolera, por lo que abarcaron 4.8% del total nacional en el primer trimestre de este 2026.
En cambio, las exportaciones del sector agropecuario bajaron un 13.1%, abarcando el 2.9% de los envíos mexicanos entre enero y marzo.
Estados con mayor crecimiento de exportaciones en México
Las cinco entidades con más incremento anual de exportaciones durante el tercer trimestre fueron:
- Quintana Roo: 14.4 millones de dólares en exportaciones (+764.7%)
- Guerrero: 558.9 millones (+106.8%)
- Jalisco: 17 mil 377 millones (+106.6%)
- Chihuahua: 35 mil 986 (+69%)
- Zacatecas: mil 674 millones (+56.4%)
En cambio, las exportaciones bajaron en 15 entidades de México, aunque esto no provocó que disminuyeran a nivel nacional durante el primer trimestre del 2026.
Estados con más exportaciones
- Chihuahua: 35 mil 986 millones de dólares en exportaciones
- Jalisco: 17 mil 377 millones
- Nuevo León: 15 mil 537 millones
- Coahuila: 14 mil 889 millones
- Baja California: 12 mil 946 millones
Tan solo Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas abarcaron el 71.8% de las exportaciones en ese periodo.
Sectores con más exportaciones
- Fabricación de equipos de computación, comunicación y otros: 50 mil 77 millones en exportaciones
- De equipo de transporte: 48 mil 303 millones
- De accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía: 8 mil 236 millones
- De maquinaria y equipo: 6 mil 308 millones
- Otras industrias manufactureras: 6 mil 201 millones
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.