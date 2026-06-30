Se enfría empleo en México: cae 1.5%, aunque sueldos suben 2.6%, reporta Inegi

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Foto: Cuartoscuro

El empleo en México registró una caída anual de 1.5% durante abril de 2026, mientras que las remuneraciones medias aumentaron 2.6% en el mismo periodo, de acuerdo con los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGPERSE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras el número de personas ocupadas fue menor que el observado un año antes, tanto las remuneraciones totales como las remuneraciones medias registraron incrementos en el mismo periodo, reflejando un aumento en los ingresos laborales pese a una menor contratación.

En abril 2026, las variaciones mensuales de los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos #IGPERSE fueron:



⬇️-0.1% personal ocupado IGPOSE

⬆️ 1.1% remuneraciones IGRESE

⬆️ 1.1% remuneraciones medias IGREMSE



A tasa anual, las variaciones fueron:… pic.twitter.com/gpQ0r9vrJb — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 30, 2026

Resultados anuales muestran menor personal ocupado y mayores remuneraciones

A tasa anual, los indicadores mostraron diferencias entre el comportamiento del empleo y el de las remuneraciones.

Las cifras publicadas por el Inegi indican lo siguiente:

IGPOSE (Personal ocupado): -1.5%

IGRESE (Remuneraciones): +1.0%

IGREMSE (Remuneraciones medias): +2.6%

Personal ocupado registró retroceso mensual y anual

El Inegi informó que el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) presentó una disminución de 0.1% respecto a marzo de 2026, con cifras desestacionalizadas.

En comparación con abril de 2025, el indicador mostró una caída de 1.5% anual, lo que confirma una reducción en el número de personas ocupadas dentro de los principales sectores de la economía.

De acuerdo con la información difundida por el instituto, este comportamiento refleja una desaceleración en la contratación dentro de actividades económicas como:

Manufactura

Comercio

Construcción

Servicios

Remuneraciones aumentaron durante abril

Mientras el indicador de personal ocupado retrocedió, el Índice Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGRESE) registró un incremento de 1.1% mensual durante abril de 2026.

En tanto, el Índice Global de Remuneraciones Medias de los Sectores Económicos (IGREMSE) también presentó un crecimiento de 1.1% frente al mes previo.

Estos resultados muestran que las remuneraciones continuaron aumentando durante abril, aun cuando el número de personas ocupadas registró una disminución.

Así fueron las variaciones mensuales de los IGPERSE

El personal ocupado en México registró una disminución de 0.1% mensual en abril de 2026, de acuerdo con el Inegi.

En el mismo periodo, las remuneraciones aumentaron 1.1%, mientras que las remuneraciones medias también crecieron 1.1%.

El Inegi dio a conocer las siguientes variaciones mensuales correspondientes a abril de 2026:

IGPOSE (Personal ocupado): -0.1%

IGRESE (Remuneraciones): +1.1%

IGREMSE (Remuneraciones medias): +1.1%

Los datos fueron calculados con cifras ajustadas por estacionalidad para facilitar la comparación respecto al mes inmediato anterior.

¿Qué miden los IGPERSE?

Los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGPERSE) son indicadores elaborados por el Inegi para dar seguimiento a la evolución del empleo y las remuneraciones en los principales sectores económicos del país.

Entre los indicadores que integran este sistema se encuentran:

IGPOSE, que mide la evolución del personal ocupado

IGRESE, que da seguimiento a las remuneraciones pagadas

IGREMSE, que mide el comportamiento de las remuneraciones medias

La información se presenta con cifras desestacionalizadas para facilitar el análisis mensual y también ofrece comparaciones a tasa anual.

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