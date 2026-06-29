México y Ecuador cara a cara: quién gana en salarios, seguridad y calidad de vida

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Así quedaría el resultado entre México contra Ecuador. Foto: UnoTV-IA

México y Ecuador se juegan el pase a los octavos de final del Mundial, pero el partido entre ambos también se puede mirar fuera de la cancha. Te mostramos cómo quedarían en el Índice de Progreso Social.

México tiene una economía mucho más grande y salarios más altos. Ecuador, en cambio, registra menores niveles de pobreza y una mayor esperanza de vida. La seguridad sigue siendo uno de los grandes retos compartidos.

Según el Índice de Progreso Social elaborado por México, ¿Cómo Vamos?, México obtiene 68.73 puntos y ocupa el lugar 75 del mundo. Ecuador alcanza 67.30 unidades y se ubica en el puesto 84.

La diferencia no es tan grande; sin embargo, en estos 12 indicadores evaluados el marcador quedaría empatado 6 por 6.

México empata con Ecuador en progreso social

México gana seis de los 12 componentes del Índice de Progreso Social.

Destaca en nutrición y salud básica, agua y saneamiento, seguridad, educación básica, libertad y elección y sociedad avanzada.

Ecuador obtiene mejores resultados en vivienda, información, salud, calidad ambiental, derechos y voz y finalmente educación avanzada.

La diferencia es mínima: por lo que según México, ¿Cómo Vamos? ambos países empataría en Progreso Social.

El marcador México vs Ecuador fuera de las canchas

Indicadores México Ecuador Nutrición y Salud Básica 86.38 80.09 Agua y saneamiento 83.33 81.63 Vivienda 82.70 86.62 Seguridad 64.78 53.36 Educación básica 73.70 67.56 Información y Com. 72.42 77.87 Salud 56.64 61.71 Calidad ambiental 66.61 67.64 Derechos y voz 50.28 51.27 Libertad y eleccion 77.81 70.79 Sociedad inclusiva 67.07 56.79 Educacion avanzada 43.00 52.27 TOTAL 6 6

Fuente: Mundial 2026. Torneo IPS, México, ¿Cómo Vamos?

México vs Ecuador: ¿qué país tiene mejores salarios?

La mayor diferencia aparece en los ingresos.

México registra un PIB per cápita de 22 mil dólares anuales, mientras que Ecuador ronda los 14 mil dólares, de acuerdo con las cifras del Índice de Progreso Social utilizadas por México, ¿Cómo Vamos?

Los salarios también reflejan esa distancia. El salario medio anual en México supera los 11 mil euros, mientras que el salario mínimo en Ecuador equivale a unos 416 euros mensuales, según datos recopilados por DatosMacro.

El tamaño de ambas economías también es muy distinto. México es la economía número 15 del mundo y Ecuador ocupa el puesto 66.

Ecuador vs México: ¿dónde hay menos pobreza?

Tener mayores ingresos no significa necesariamente tener menos pobreza.

En México, el riesgo de pobreza alcanza al 29.6% de la población. En Ecuador la cifra es de 21.4%, según estadísticas recopiladas por DatosMacro.

Los datos del Banco Mundial muestran además que cerca del 30% de los ecuatorianos vive con menos de 8.30 dólares diarios ajustados por paridad de poder adquisitivo.

Aunque ambos países enfrentan este desafío, Ecuador presenta mejores resultados en este indicador.

Seguridad: el gran problema compartido entre México y Ecuador

La inseguridad es uno de los temas que más preocupa en ambos países.

En el Índice de Progreso Social, elaborado por México, ¿Cómo Vamos?, México obtiene 64.78 puntos en seguridad, mientras Ecuador alcanza 53.36 puntos.

Las cifras de homicidios muestran un panorama complejo para ambos.

México registró 25.8 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2024. Ecuador alcanzó los 45.7 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023, una de las tasas más altas de América Latina, según datos recopilados por DatosMacro.

Población y tamaño: el gigante mexicano frente al vecino andino

México cuenta con más de 132 millones de habitantes.

Ecuador tiene cerca de 18 millones.

La diferencia territorial también es enorme. México supera los 1.9 millones de kilómetros cuadrados, mientras Ecuador tiene una superficie de poco más de 256 mil kilómetros cuadrados.

Los datos de población y territorio corresponden a registros del Banco Mundial y de DatosMacro.

En otras palabras, México juega este partido con la ventaja del tamaño económico y demográfico.

Ecuador responde con mejores cifras en algunos indicadores sociales y una menor proporción de población en pobreza.

Finalmente, en este comparativo, el desempate, al menos esta vez, quedará en manos del futbol. Suerte para los dos.

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