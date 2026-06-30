Revisión del T-MEC inicia el 1 de julio: calendario, fechas clave y qué sigue

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Esto sigue para el T-MEC: fechas clave y pasos. Foto: Reuters

La revisión del T-MEC comienza formalmente este 1 de julio de 2026 con el arranque del mecanismo previsto en el propio tratado entre México, EE. UU. y Canadá, una etapa que marca el inicio de un proceso de evaluación sobre su continuidad y que contempla varias reuniones y negociaciones antes de definir si el acuerdo se extenderá por otros 16 años o continuará bajo un periodo de revisión formal.

La fecha representa el comienzo de la primera revisión conjunta contemplada en el artículo 34.7 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020. De acuerdo con el calendario establecido, los tres países deberán fijar su postura sobre la posibilidad de ampliar la vigencia del acuerdo por 16 años adicionales o continuar con el procedimiento de revisión previsto en el propio instrumento comercial.

Normas del T-MEC. Imagen: Captura Gobierno de México

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que no se espera una definición inmediata y consideran que el proceso podría extenderse durante varios meses debido al contexto político y económico que enfrentan los tres socios comerciales.

¿Por qué el 1 de julio es una fecha clave para la revisión del T-MEC?

El inicio de la revisión del T-MEC no implica que el tratado concluya ni que se abra automáticamente una renegociación integral.

El artículo 34.7 establece que, seis años después de la entrada en vigor del acuerdo, los tres países deben realizar una revisión conjunta para expresar si respaldan extender la vigencia del tratado por otros 16 años.

Esto significa que:

El T-MEC no concluye el 1 de julio.

No inicia una renegociación automática.

Comienza el procedimiento previsto desde la firma del tratado.

Durante esta etapa, cada país comunica su posición respecto a la ampliación del acuerdo y, dependiendo de las respuestas, el proceso seguirá distintos caminos.

Los escenarios que contempla el tratado

El mecanismo previsto en el T-MEC establece dos escenarios principales.

Si México, Estados Unidos y Canadá manifiestan su acuerdo para mantener el tratado, la vigencia se extendería automáticamente por 16 años adicionales, hasta 2042. En ese caso, la siguiente revisión tendría lugar en 2032.

En cambio, si alguno de los tres países decide no respaldar la extensión inmediata, el tratado no desaparece. Lo que inicia es un periodo de revisión formal con reuniones y negociaciones adicionales.

Durante ese proceso:

El tratado continúa vigente.

Se desarrollan reuniones técnicas y ministeriales.

Pueden realizarse revisiones adicionales hasta alcanzar un acuerdo.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la revisión del T-MEC?

Durante la conferencia matutina de este 30 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que habrá una reunión virtual entre autoridades comerciales de México, Estados Unidos y Canadá para iniciar esta nueva etapa.

La mandataria explicó que México ya formalizó su postura para ampliar la vigencia del tratado por otros 16 años y señaló que Canadá también realizó el procedimiento correspondiente.

Indicó que ahora corresponde conocer la decisión de Estados Unidos.

Añadió que, si Washington decide no extender el acuerdo de manera inmediata, ello no significará la cancelación del tratado, sino el inicio del procedimiento de revisión previsto en el propio T-MEC.

También señaló que, en caso de plantearse modificaciones de fondo al tratado, éstas deberán seguir los mecanismos de aprobación establecidos en los Congresos de los tres países.

Asimismo, confirmó que el próximo 20 de julio funcionarios estadounidenses viajarán a México para continuar con la revisión formal mediante una nueva ronda de negociaciones.

Calendario de la revisión del T-MEC

El proceso contempla varias fechas relevantes durante las próximas semanas y meses.

1 de julio de 2026

Inicio oficial de la revisión conjunta del T-MEC.

Reunión virtual trilateral entre autoridades comerciales.

20 de julio de 2026

Tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos en territorio mexicano.

Durante el resto de 2026

Se prevé la realización de:

Mesas técnicas.

Consultas políticas.

Reuniones ministeriales.

Negociaciones sectoriales.

Hasta el momento no existe una fecha límite para concluir la revisión iniciada este 1 de julio.

Expertos anticipan una negociación prolongada

Especialistas de la UNAM consideran que el entorno actual es distinto al que existía durante la negociación original del tratado entre 2018 y 2019.

Entre los factores que, de acuerdo con el análisis universitario, podrían influir en la duración del proceso destacan:

El calendario político de Estados Unidos y sus elecciones intermedias.

La política comercial impulsada por el presidente Donald Trump.

La competencia comercial con China y el fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte.

Las diferencias recientes entre México y Estados Unidos en sectores como acero, aluminio, industria automotriz, agricultura, reglas de origen y seguridad económica.

Los especialistas también señalan que la relación comercial con China tendrá un peso relevante durante las conversaciones, debido al interés de Estados Unidos por reducir su dependencia de ese mercado y fortalecer la producción regional.

¿Qué temas podrían revisarse durante el proceso?

Aunque todavía no existe una agenda definitiva, en las reuniones preparatorias se han abordado distintos asuntos que podrían formar parte de la revisión.

Entre ellos destacan:

Reglas de origen automotrices.

Industria manufacturera.

Agricultura.

Energía.

Inversiones.

Solución de controversias.

Seguridad económica.

Cadenas regionales de suministro.

Medidas relacionadas con economías consideradas “no de mercado”, particularmente China.

Si las negociaciones derivaran en modificaciones de fondo al tratado, éstas tendrían que seguir los procedimientos constitucionales de aprobación previstos en México, Estados Unidos y Canadá.

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