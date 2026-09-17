Fallece Vicente López Rodea, presidente de Grupo La Costeña y fundador de Canainca

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Sector industrial lamentó fallecimiento de López Rodea. Foto: UnoTV

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) informó el fallecimiento de Vicente López Rodea, presidente del Consejo de Grupo La Costeña, así como socio, consejero y fundador de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca).

El sector industrial de México lamentó la muerte del empresario, cuya trayectoria estuvo vinculada con la industria agroalimentaria del país y con una de las marcas mexicanas de alimentos más reconocidas.

El presidente Alejandro Malagón Barragán, @AMalagonB, y todo quienes conformamos la #CONCAMIN lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo, don Vicente López Rodea, consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias, @CANAINCA.… pic.twitter.com/2b81Y5RYXA — CONCAMIN (@CONCAMIN) September 16, 2026

Sector industrial lamenta muerte de Vicente López Rodea

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Concamin, Canainca y la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (Canafem) expresaron sus condolencias a familiares, amigos y colaboradores de López Rodea.

A través de publicaciones en la red social X, socios e integrantes de Canainca, así como su presidente Santiago Hernández Pons Riba y el presidente ejecutivo Jonás Murillo González, manifestaron su pésame y solidaridad con la familia del empresario y con los trabajadores de La Costeña.

Los socios e integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, su Presidente Santiago Hernández Pons Riba y el Presidente Ejecutivo Jonás Murillo González, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de DON VICENTE LÓPEZ RODEA

Quien fuera… pic.twitter.com/4e54pqhd3S — CANAINCA (@CANAINCA) September 16, 2026

Las organizaciones también reconocieron sus aportaciones al desarrollo de la industria de conservas alimenticias en México.

Vicente López Rodea y el legado de La Costeña

Vicente López Rodea era hijo de Vicente López Resines, fundador de La Costeña en 1923. A lo largo de su trayectoria, continuó con el legado familiar al frente de la compañía.

Lamentamos el fallecimiento de Don Vicente López Rodea, Pdte. del Consejo de Grupo La Costeña.



Reconocemos su extraordinaria visión empresarial y su compromiso con el desarrollo de México. pic.twitter.com/XC65ZgaAAt — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) September 17, 2026

Además de su participación en Grupo La Costeña, López Rodea fue fundador, socio y consejero de Canainca, desde donde contribuyó al desarrollo y representación de la industria mexicana de conservas alimenticias.

Su fallecimiento fue acompañado por mensajes de condolencias de representantes del sector empresarial y de organizaciones vinculadas con la industria de alimentos.

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