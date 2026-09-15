Evita el grito en el cielo: tips para cuidar tus gastos patrios

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Las fiestas patrias pueden convertirse en un golpe para la cartera si los gastos de comida, bebidas, adornos y compras de último minuto no se controlan. Una celebración mexicana para 10 personas puede costar hasta 8 mil 100 pesos, de acuerdo con cifras citadas por Denisse Montesinos, presidenta de Mujeres en Finanzas.

Para Montesinos, el principal riesgo no necesariamente está en los gastos que ya fueron planeados, sino en las compras de último minuto, cuando la emoción y la prisa pueden llevar a utilizar la tarjeta sin considerar el presupuesto. Por ello, recomendó aplicar un “protocolo de celebración compartida” con tres reglas.

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