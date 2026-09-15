Diésel estadounidense alcanza nuevo récord en 6.27 dólares el galón

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Diésel a 28 pesos: acuerdo entre Gobierno y gasolineros. FOTO: Getty Images

El diésel estadounidense registra este martes un nuevo récord al situarse en torno a los 6.27 dólares por galón en Estados Unidos, consecuencia de las tensiones en Oriente Medio y de los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

El galón (3.78 litros) se situó de media en 6.2694 dólares, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

La fuerte subida, muy impopular en Estados Unidos, contradice las reiteradas promesas del presidente Donald Trump de bajar los precios en las gasolineras a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebran en noviembre.

El presidente estadounidense afirmó el lunes que Ucrania y Rusia se habían comprometido a dejar de atacar las infraestructuras energéticas de la otra parte, un día después de criticar a Kiev por sus ataques contra las refinerías de diésel rusas.

“El cese de los ataques ucranianos contra las refinerías rusas ayudaría a reequilibrar el mercado del diésel, pero la escasez de productos refinados procedentes de Medio Oriente es, con diferencia, el factor más importante” en el aumento de los precios, estima Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Tras ataques atribuidos a Irak, las autoridades de Arabia Saudita anunciaron el viernes el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste, que permite sortear el bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que disparó el precio del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, hasta cerca de los 110 dólares.

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