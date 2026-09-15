Infonavit ofrece hasta 169 mil pesos para reparar o mejorar tu casa

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Mejoravit ofrece hasta 169 mil pesos: checa que necesitas. Foto: Cuartoscuro

El Infonavit cuenta con el programa Mejoravit Solo para Ti, un crédito destinado a las personas trabajadoras que buscan reparar, ampliar o mejorar su vivienda sin realizar modificaciones que afecten su estructura.

El financiamiento puede alcanzar hasta 169 mil pesos, dependiendo de las condiciones del solicitante y su precalificación. El crédito contempla diferentes plazos y tasas de interés anual fija.

A diferencia de un crédito hipotecario para adquirir una propiedad, este financiamiento está diseñado para realizar mejoras en el hogar, como cambiar pisos, renovar muebles de cocina o baño, pintar, impermeabilizar o acondicionar distintos espacios.

¿Cómo funciona el crédito Mejoravit Solo para Ti?

El programa permite acceder a un financiamiento para realizar diferentes trabajos de mejora en la vivienda. El monto disponible para cada persona depende de las condiciones establecidas por el Infonavit y del resultado de su precalificación.

De acuerdo con la información proporcionada, existen opciones de financiamiento que varían en monto, plazo y tasa de interés:

Monto del crédito Plazo Tasa anual fija Desde 42 mil pesos De 1 a 5 años 10% Hasta 169 mil pesos De 1 a 11 años 11%

Los recursos pueden utilizarse para trabajos que permitan mejorar las condiciones y comodidad de la vivienda, siempre que las obras no impliquen modificaciones estructurales.

¿Qué necesitas para solicitar el préstamo?

Para acceder al crédito Mejoravit Solo para Ti es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Infonavit.

Entre los requisitos se encuentran:

Tener una relación laboral vigente .

. Contar con ahorro en la Subcuenta de Vivienda .

. Estar registrado en una Afore .

. Tener una cuenta bancaria a nombre del solicitante y proporcionar la CLABE correspondiente.

correspondiente. Cumplir con la precalificación del Infonavit .

. Autorizar la consulta del historial crediticio.

Mantener actualizados los datos personales y biométricos ante el Instituto.

Además, para realizar el trámite normalmente se solicita documentación como identificación oficial vigente, CURP, RFC, Número de Seguridad Social (NSS) y un estado de cuenta bancario con CLABE a nombre de la persona que solicita el crédito.

¿Cómo se puede tramitar el crédito Mejoravit Solo para Ti?

El proceso comienza desde Mi Cuenta Infonavit, donde la persona trabajadora puede consultar si cuenta con la precalificación necesaria para solicitar el financiamiento.

Los pasos generales son:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit y consulta si cuentas con la precalificación para el crédito. Presenta la documentación requerida y autoriza la consulta de tu historial crediticio. Firma el contrato de crédito una vez que el financiamiento sea aprobado. Recibe el depósito en la cuenta bancaria registrada y utiliza los recursos para realizar las mejoras autorizadas en tu vivienda.

Es importante considerar que la aprobación y el monto disponible dependen de las condiciones particulares de cada solicitante.

¿Cómo puedo emplear el crédito Mejoravit Solo para Ti?

El financiamiento está pensado para mejorar diferentes espacios del hogar. Entre las obras contempladas se encuentran trabajos como cambio de pisos, renovación de muebles de cocina o baño, pintura, impermeabilización y mejoras en jardines, entre otras adecuaciones.

El crédito puede utilizarse para realizar trabajos que ayuden a mejorar las condiciones y comodidad de una vivienda, siempre que estos no representen modificaciones a su estructura.

Por ello, Mejoravit Solo para Ti no funciona como un crédito para comprar una vivienda, sino como una alternativa de financiamiento para realizar mejoras en una propiedad.

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