Banco del Bienestar ofrece cuenta de ahorro desde 50 pesos: requisitos, retiros y comisiones

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Banco del Bienestar ofrece una cuenta de ahorro que puede abrirse desde 50 pesos en efectivo y cuya vigencia es indefinida. El dinero puede retirarse en cualquiera de las ventanillas del banco, además de que la cuenta permite generar intereses y participar en los sorteos que determine la institución.

La cuenta está dirigida a personas físicas y morales y permite realizar depósitos posteriores, retirar parte o la totalidad del saldo disponible y utilizar el servicio de domiciliación para el pago de los servicios disponibles en el Banco del Bienestar.

¿Dónde se hace el trámite para abrir una Cuentahorro?

Para abrir una cuenta Cuentahorro es necesario acudir personalmente a cualquiera de las sucursales del Banco del Bienestar.

La institución cuenta con más de 3 mil sucursales y la disponibilidad de los recursos puede realizarse de lunes a viernes en ventanilla.

Para ubicar la sucursal más cercana, el Banco del Bienestar dispone de un directorio de sucursales.

Consulta el directorio de sucursales del Banco del Bienestar

¿Qué requisitos necesitas para abrir una Cuentahorro?

El requisito general es tener al menos 18 años. Los documentos dependen de si se trata de una persona física o una persona moral.

Personas físicas

Para abrir la cuenta debes presentar:

Identificación oficial vigente , como INE, licencia de conducir o pasaporte.

, como INE, licencia de conducir o pasaporte. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, como recibo de predial, teléfono o luz.

con una antigüedad no mayor a tres meses, como recibo de predial, teléfono o luz. CURP .

. Cédula de identificación fiscal , expedida por la Secretaría, cuando se cuente con ella.

, expedida por la Secretaría, cuando se cuente con ella. Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando corresponda.

Personas morales

Las empresas u otras personas morales deben presentar:

Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en el Registro Público correspondiente, además de una copia simple para conservar.

correspondiente, además de una copia simple para conservar. Cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría y número de serie de la Firma Electrónica Avanzada.

expedida por la Secretaría y número de serie de la Firma Electrónica Avanzada. Comprobante de domicilio .

. Testimonio notarial o copia certificada del instrumento donde consten los poderes del o los representantes legales.

Identificación oficial y comprobante de domicilio del o los representantes legales.

¿Cuánto necesitas para abrir la cuenta del Banco del Bienestar?

El monto mínimo de apertura es de 50 pesos en efectivo.

En el caso de las personas físicas, se solicita:

Ser mayor de edad

Copia de identificación oficial vigente con fotografía

Copia de comprobante de domicilio

Después de abrir la cuenta, es posible realizar depósitos subsecuentes desde 30 pesos en las ventanillas del Banco del Bienestar.

¿Cuánto dinero puedes retirar?

El ahorro puede disponerse directamente en las ventanillas del Banco del Bienestar.

El retiro puede hacerse desde 50 pesos y hasta por el saldo disponible en la cuenta.

También existe el servicio de domiciliación para pagar los servicios disponibles en el Banco del Bienestar.

¿Cuánto dinero debes mantener para generar intereses?

Para generar intereses, se requiere mantener un saldo mínimo de 50 pesos durante por lo menos los primeros seis meses posteriores a la fecha de apertura.

Además de los intereses, la cuenta permite participar en los atractivos sorteos que determine el Banco del Bienestar.

¿Qué pasa con el ahorro si fallece el titular?

El Banco del Bienestar contempla un beneficio adicional por fallecimiento.

En caso de que muera el titular de la cuenta, el banco ofrece una ayuda económica al beneficiario designado.

El monto de esta ayuda es equivalente al saldo promedio de los seis meses anteriores al fallecimiento, con un máximo de 20 mil pesos.

El beneficio está sujeto a restricciones.

¿Qué comisiones cobra la cuenta?

El esquema contempla algunas comisiones por servicios específicos:

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos: 15 pesos más IVA.

15 pesos más IVA. Emisión de estado de cuenta histórico: 30 pesos más IVA.

30 pesos más IVA. Cuota de administración mensual a contratos inactivos durante 12 meses o más: 50 pesos más IVA.

Por ello, además de revisar el monto necesario para abrir la cuenta, es importante considerar las condiciones relacionadas con el saldo y la actividad del contrato.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.