Fonacot presta para útiles escolares: así puedes pedir el crédito

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Útiles para el ciclo escolar 2026-2027 Foto: Getty Images

El regreso a clases puede representar un gasto importante para las familias, pero las trabajadores formales pueden recurrir al Crédito Mujer Efectivo, de Fonacot para cubrir necesidades como útiles escolares, uniformes, inscripciones y colegiaturas.

Crédito Fonacot para el regreso a clases

Los recursos de este financiamiento pueden ayudar a las trabajadoras a enfrentar gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar. Entre los conceptos para los que puede utilizarse el dinero están:

Útiles escolares .

. Uniformes .

. Inscripciones .

. Colegiaturas.

El crédito no está limitado exclusivamente a gastos educativos, también pueden utilizarse para otras necesidades del trabajador, como gastos inesperados, remodelaciones o vacaciones.

¿Cómo se paga el crédito Fonacot?

El Crédito Mujer Efectivo contempla tasas de interés preferenciales y no cobra comisión por apertura. El dinero se deposita directamente en la cuenta de la trabajadora.

Una de las características del financiamiento es que el pago se realiza mediante descuentos directos vía nómina.

El trabajador puede elegir entre diferentes plazos, dependiendo del producto contratado. En el caso del Crédito Mujer Efectivo, Fonacot contempla opciones de 6, 12, 18, 24 y 30 meses.

¿Dónde pedir información sobre el crédito Fonacot?

Las personas interesadas pueden consultar directamente los canales oficiales del Instituto Fonacot para conocer los requisitos, condiciones y proceso de solicitud.

También pueden comunicarse al número nacional de atención 55 88 74 74 74 para solicitar información sobre los créditos disponibles.

Así, ante los gastos del regreso a clases, el Crédito Fonacot puede ser una alternativa de financiamiento para trabajadores formales que necesiten cubrir útiles escolares y otros gastos educativos, siempre considerando las condiciones y descuentos correspondientes.

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