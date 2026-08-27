¡Cuidado! Estas personas podrían recibir multas de hasta 11 mil 540 pesos

GENERANDO AUDIO...

11 mil pesos de multa a quienes no habiliten su buzón. del SAT. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que algunos contribuyentes están obligados a habilitar su Buzón Tributario. No cumplir con este requisito puede derivar en multas que van de los 3 mil 580 a los 11 mil 540 pesos, dependiendo del caso.

El Buzón Tributario es uno de los principales canales de comunicación electrónica entre el SAT y las personas contribuyentes. A través de esta herramienta, la autoridad fiscal puede realizar notificaciones relacionadas con actos o resoluciones administrativas. Aquí te explicamos quiénes deben realizar el trámite, quiénes están exceptuados y cómo configurarlo.

¿Qué es el Buzón Tributario del SAT?

El Buzón Tributario es un sistema electrónico disponible en el portal del SAT que permite la comunicación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, a través de esta herramienta, el SAT puede realizar notificaciones de actos o resoluciones administrativas. Por su parte, los contribuyentes pueden presentar:

Promociones.

Solicitudes.

Avisos.

Documentación requerida por la autoridad.

Respuestas a requerimientos fiscales.

Por ello, las personas que tengan la obligación de habilitarlo deben mantener actualizados sus medios de contacto, y en caso de no activar el Buzón Tributario cuando existe la obligación de hacerlo puede generar una multa de entre 3 mil 580 y 11 mil 540 pesos.

¿Quiénes no están obligados a activar el Buzón Tributario?

El SAT contempla algunos casos en los que la activación del Buzón Tributario es opcional.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad fiscal, se encuentran en esta situación:

Personas físicas sin obligaciones fiscales.

Personas físicas sin actividad económica.

Personas físicas con actividades suspendidas.

Personas morales con el RFC en suspensión de actividades.

En estos casos, la habilitación del Buzón Tributario es opcional, por lo que no se encuentran sujetos a la sanción por no activarlo en las condiciones señaladas para los contribuyentes obligados.

¿Cómo activar el Buzón Tributario del SAT?

La activación puede realizarse desde el portal del SAT. Para completar el proceso es necesario contar con datos de acceso vigentes y registrar medios de contacto.

Estos son los pasos:

1. Ingresa al portal del SAT

Accede a la página oficial del SAT y selecciona la opción Buzón Tributario.

Posteriormente, ingresa utilizando tu:

RFC.

Contraseña.

E.firma vigente, cuando corresponda.

2. Registra tus medios de contacto

Una vez dentro del sistema, selecciona la opción Configuración y posteriormente el apartado “Medios de contacto”.

Ahí deberás proporcionar los datos solicitados, entre ellos:

Una dirección de correo electrónico.

Un número de teléfono celular.

Es importante verificar que la información proporcionada sea correcta y se encuentre disponible para recibir las confirmaciones.

3. Confirma tu correo y teléfono

Después de registrar los medios de contacto, deberás confirmarlos dentro de las 72 horas siguientes.

Para completar la validación:

En el caso del teléfono celular , recibirás un código de confirmación.

, recibirás un código de confirmación. Para el correo electrónico, recibirás una liga que deberás seleccionar para validar la dirección registrada.

Una vez confirmados los medios de contacto, el proceso de configuración del Buzón Tributario quedará completado.

¿Qué pasa si no activo el Buzón Tributario?

Las personas contribuyentes que estén obligadas a habilitar el Buzón Tributario deben realizar el trámite correspondiente para evitar incumplimientos ante la autoridad fiscal.

La falta de activación, cuando exista obligación de hacerlo, puede derivar en una sanción económica de entre 3 mil 580 y 11 mil 540 pesos.

Por ello, antes de realizar cualquier trámite, es importante identificar si tu situación fiscal te obliga a contar con el Buzón Tributario activo y verificar que los medios de contacto registrados estén actualizados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.