Banxico eleva previsión del PIB a 1.5% para 2026, pero recorta la de 2027

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Previsión de PIB para 2027 se redujo. Foto: Cuartoscuro

El Banco de México (Banxico) mejoró su expectativa de crecimiento para la economía mexicana en 2026, aunque redujo la previsión para 2027, al considerar que persisten riesgos e incertidumbre en el entorno económico nacional e internacional.

De acuerdo con su Informe Trimestral correspondiente al periodo abril-junio de 2026, el banco central estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre 1.0 y 2.0% durante 2026, lo que ubica la expectativa central en 1.5%. Para 2027 proyectó un crecimiento de entre 1.2 y 2.8%, con una expectativa central de 2.0%, menor a estimaciones previas.

La economía retomó el crecimiento

Banxico destacó que durante el segundo trimestre del año la economía mexicana mostró una recuperación después de la contracción registrada en los primeros tres meses de 2026.

El crecimiento fue impulsado por los tres grandes sectores de la actividad económica.

Las actividades secundarias, relacionadas con la industria y la construcción, mostraron un repunte tras varios trimestres de debilidad. Por su parte, las actividades terciarias, vinculadas al comercio y los servicios, retomaron su trayectoria de crecimiento, mientras que las actividades primarias revirtieron la caída observada al inicio del año.

El mercado laboral sigue mostrando debilidad

Pese a la mejoría en la actividad económica, el banco central señaló que el mercado laboral continúa mostrando señales de debilidad.

Durante el segundo trimestre, la tasa de participación laboral y los niveles de ocupación permanecieron bajos, mientras que la tasa de desempleo nacional y urbana se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto al trimestre anterior.

La inflación continúa bajando

Banxico también resaltó una reducción en la inflación.

La inflación general anual pasó de 4.13% a 3.92% entre el primer y segundo trimestre de 2026 y continuó descendiendo hasta ubicarse en 3.26% durante la primera quincena de agosto.

La disminución estuvo impulsada principalmente por el comportamiento de la inflación subyacente, que pasó de 4.49% a 4.16%, mientras que en agosto descendió a 3.93%.

El organismo mantiene la expectativa de que la inflación converja a su meta permanente de 3% durante 2027.

Banxico mantiene sin cambios la tasa de interés

La Junta de Gobierno recordó que en mayo redujo la tasa de referencia a 6.50%, medida apoyada por la debilidad económica observada en ese momento y la trayectoria de la inflación.

Sin embargo, en las reuniones de junio y agosto decidió mantenerla sin cambios.

El banco central consideró que, aunque la inflación ha seguido disminuyendo y la economía mostró señales de recuperación, todavía existen riesgos que podrían afectar el panorama inflacionario.

Persisten riesgos para el próximo año

Banxico señaló que la postura monetaria actual continúa siendo adecuada para enfrentar los retos económicos dentro y fuera del país.

No obstante, el ajuste a la baja en las previsiones para 2027 refleja que el banco central mantiene cautela sobre el ritmo de crecimiento de la economía mexicana en el mediano plazo, pese a la recuperación observada durante el segundo trimestre de este año.

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