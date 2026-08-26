México se rezaga en pagos digitales frente a América Latina: México Evalúa

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México se rezaga en pagos digitales frente a América Latina. Foto: Cuartoscuro

México continúa por debajo de otros países en la adopción de pagos digitales, pese a tener la infraestructura tecnológica y financiera para ampliarlos. Entre 2017 y 2024, pasó de 31% a 41.4% de los adultos, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe alcanza 59%, señaló México Evalúa.

El estudio “Digitalizar para crecer. El reto de transformar los pagos en México” advierte que, pese a que 86% de la población usa internet y 77% de los adultos cuenta con algún producto financiero formal, el efectivo continúa como principal medio de pago.

¿Por qué el efectivo sigue dominando en México?

De acuerdo con el diagnóstico, 95% de la población adulta utiliza efectivo habitualmente. Además, 80% de los negocios lo recibe de sus clientes, mientras que 85% de las compras menores a 500 pesos se pagan de esta manera. Además, ha aumentado la circulación de billetes de alta denominación.

México Evalúa identifica un llamado “equilibrio del efectivo”: los comercios no ofrecen opciones digitales porque sus clientes no las solicitan y los consumidores no las demandan porque no esperan encontrarlas.

La organización señala que aumentar el uso de pagos digitales podría contribuir a ampliar el acceso al financiamiento, reducir la informalidad, fortalecer la recaudación y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Además, destaca que el 63% de los adultos no tiene crédito formal, por lo que el historial generado por transacciones digitales puede convertirse en una puerta de entrada a servicios financieros para millones de personas y pequeños negocios.

El reto también está relacionado con la confianza. De las 24 fiscalías consultadas por México Evalúa, sólo tres cuentan con herramientas para rastrear direcciones IP o investigar fraudes digitales, según el estudio.

Una estrategia de pagos digitales necesita, por ello, ciberseguridad, protección de datos, defensa efectiva del usuario y autoridades capaces de investigar delitos digitales, asegura la organización.

¿Qué propone México Evalúa?

La organización plantea una estrategia nacional basada en cuatro ejes: incentivar el uso, ampliar la aceptación, digitalizar las operaciones gubernamentales y fortalecer la confianza.

Entre las propuestas están:

Ofrecer incentivos para pagar digitalmente servicios públicos

Impulsar beneficios fiscales para transacciones documentadas

Digitalizar compras y pagos gubernamentales

También propone mejorar la interoperabilidad, ampliar la conectividad en zonas rurales, fortalecer la ciberseguridad y crear un tablero público para medir el avance de los pagos digitales.

Mariana Campos, directora de México Evalúa, sostuvo que la adopción no dependerá sólo de campañas de educación financiera, sino de que pagar digitalmente sea más fácil, seguro, conveniente y útil.

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