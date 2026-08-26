Límite de 15 mil pesos: ¿Qué pasa si tienes varias cuentas en el mismo banco y recibes depósitos en efectivo?

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SAT. Foto: Cuartoscuro

Las personas con más de una cuenta en un mismo banco deben tener en mente que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede revisar sus transacciones si reciben depósitos superiores a 15 mil pesos mensuales, en caso de detectar inconsistencias.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que las instituciones bancarias deben reportar al SAT toda la información sobre los depósitos en efectivo de una persona que superen los 15 mil pesos mensuales.

Dicha obligación no significa que esté prohibido depositar más de 15 mil en efectivo. Más bien, es una disposición que permite al SAT tener conocimiento de los movimientos bancarios de una persona para efectos fiscales.

El umbral de depósitos aplica para todas las cuentas que una misma persona tenga en un solo banco. Cada mes, la institución bancaria suma las transacciones en efectivo e informa al SAT, conforme a la LISR.

Por ejemplo, una persona tiene tres cuentas en un solo banco:

Cuenta de nómina: $6,000 en efectivo

Cuenta de ahorro: $5,000

Cuenta de débito: $5,000

Aunque ninguna de las tres cuentas recibió individualmente más de 15 mil pesos, el acumulado dentro del mismo banco supera el umbral.

¿Qué pasa con las cuentas en distintos bancos?

La situación cambia en cuentas bancarias de distintas instituciones. Si una persona recibe 10 mil pesos en un banco y 16 mil en otro, las cantidades no se acumulan para esta obligación.

Para esta obligación, el SAT no considera como depósitos en efectivo las siguientes operaciones:

transferencias electrónicas

traspasos de cuenta

títulos de crédito

otros documentos o sistemas pactados con las instituciones financieras

Por lo tanto, recibir 20 mil pesos mediante una transferencia electrónica no equivale, para esta regla, a depositar 20 mil pesos en efectivo.

¿El SAT me puede multar si supero el umbral de depósitos?

Superar el umbral de los 15 mil pesos mensuales en depósitos en efectivo no genera inmediatamente una multa o un impuesto especial al contribuyente.

En esos casos, la autoridad fiscal podría usar la información dentro de sus facultades para detectar discrepancias entre los depósitos y los ingresos declarados.

Anteriormente, la ley contemplaba un impuesto del 3% sobre el excedente de los 15 mil pesos, pero esto se eliminó en 2014, con la abrogación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).

Superar los 15 mil pesos en depósitos en efectivo tampoco implica el congelamiento de las cuentas bancarias del contribuyente. El SAT indica que la inmovilización de depósitos solo ocurre cuando existen adeudos fiscales, entre otros supuestos que cumplan las condiciones legales.

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