El precio del kilo de huevo sube en México y estas son las posibles razones; aumentó 7.92% en agosto

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Foto: Cuartoscuro

El precio del huevo aumentó 7.92% en México durante la primera quincena de agosto de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que lo ubicó como el producto con mayor incidencia al alza en la inflación del periodo.

Entre las posibles razones del encarecimiento están un ajuste para recuperar la rentabilidad de los productores y una mayor demanda de esta proteína por ser una de las opciones más accesibles para los consumidores.

El aumento del huevo tuvo una incidencia de 0.057 puntos porcentuales en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la mayor entre los productos genéricos que registraron incrementos durante la quincena.

En la primera quincena de agosto 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.393 y representó un aumento de 0.10% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.26%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/Vto7rmEHSS — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 24, 2026

El incremento de 7.92% representa el aumento quincenal más severo para una primera quincena de agosto en las últimas dos décadas y se ubica por debajo del avance de 8.54% registrado en agosto de 2006.

En tiendas como Bodega Aurrerá, una canastilla de 18 huevos, con un peso de entre 950 gramos y 1.3 kilos, costaba hasta 46 pesos al 26 de agosto. En otras cadenas, como Soriana, el precio alcanzaba los 57 pesos por una presentación de huevo rojo.

¿Por qué subió el precio del huevo?

Hay dos posibles explicaciones para el aumento del huevo: un ajuste en el precio para recuperar la rentabilidad de los productores y una mayor demanda del producto como una alternativa de proteína accesible.

Sin embargo, es importante aclarar que el Inegi reporta el comportamiento del precio y su incidencia en la inflación, pero no atribuye el aumento de 7.92% a una causa específica.

Productores buscaban recuperar rentabilidad

A inicios de agosto, Avicultura.mx, sitio especializado en temas pecuarios, reportó que el precio del huevo podría subir y ubicarse entre 32 y 34 pesos por kilo, después de haberse comercializado en alrededor de 28 pesos.

Según la información publicada por el medio especializado, el posible ajuste respondía a la necesidad de que los productores recuperaran rentabilidad después de un periodo en el que habrían operado con pérdidas debido a los bajos precios del producto.

La información, basada en declaraciones de Reynaldo Dozal, integrante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señalaba que cuando el huevo llegó a comercializarse alrededor de 16 pesos por kilo, los productores registraron pérdidas cercanas a 6 pesos por cada kilo vendido.

Desde esa perspectiva, un precio demasiado bajo podría comprometer la continuidad de la producción, mientras que un incremento excesivo afectaría directamente el bolsillo de los consumidores.

La mayor demanda de huevo también podría influir

Otra posible explicación está relacionada con el consumo de proteínas accesibles.

De acuerdo con un artículo publicado por El Economista, que cita al Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), después de la pandemia de Covid-19 se debilitó el consumo de proteínas de precio más elevado y aumentó la demanda de opciones más accesibles, como el huevo y el pollo.

Según Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, en periodos de dificultades económicas los hogares con ingresos medios y bajos tienden a optar por estas dos proteínas, mientras que la carne de res tiene una mayor presencia entre los de ingresos más altos.

El huevo, en ese sentido, se mantiene como una alternativa de proteína para distintos segmentos de la población, por lo que una mayor demanda también aparece como una posible explicación del comportamiento de su precio.

¿Qué otros factores pueden influir en el precio del huevo?

Además de la recuperación de rentabilidad de los productores y la mayor demanda de proteínas accesibles, un análisis publicado en The Conversation por María de Jesús de la Mora, en marzo de 2023, identifica otros factores que pueden influir en el precio del huevo.

Entre ellos se encuentran:

Los costos de producción , como la alimentación y mantenimiento de las aves, medicamentos, energía eléctrica y agua.

, como la alimentación y mantenimiento de las aves, medicamentos, energía eléctrica y agua. La demanda , que puede cambiar según las preferencias de los consumidores y la temporada.

, que puede cambiar según las preferencias de los consumidores y la temporada. Las condiciones climáticas , que pueden afectar la producción de alimentos para las aves y su rendimiento.

, que pueden afectar la producción de alimentos para las aves y su rendimiento. Los problemas sanitarios, como los brotes de enfermedades que afectan a las gallinas ponedoras.

La autora también señala que el precio del huevo puede variar según la región y la temporada, por lo que estos elementos pueden tener distintos efectos en el mercado.

¿Por qué es importante el precio del huevo en México?

El aumento resulta relevante debido al peso que tiene este alimento en el consumo de los mexicanos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el consumo anual de huevo en México es de alrededor de 24.8 kilogramos por persona.

Además, México ocupa el sexto lugar mundial entre 177 países como productor de huevo para plato y aporta 2.7% de la producción mundial de esta proteína.

En 2024, el país produjo 3.3 millones de toneladas de huevo para plato, con un valor superior a 96 mil 675.5 millones de pesos, de acuerdo con información de la Dirección General del Servicio Nacional de Información Agroalimentaria y Pesquera citada por la Secretaría de Agricultura.

Jalisco es el principal productor de huevo en México

Jalisco encabezó la producción nacional de huevo para plato en 2024, con más de 1.7 millones de toneladas.

Dentro del estado, los municipios de Tepatitlán de Morelos, San Juan de los Lagos, Acatic, Lagos de Moreno y Ojuelos de Jalisco aportaron en conjunto 1.3 millones de toneladas, equivalentes a 73% del total estatal, según la información proporcionada por Agricultura.

Otros estados que sobresalieron en la producción fueron:

Puebla: 488.7 mil toneladas

488.7 mil toneladas Sonora: 189.1 mil toneladas

189.1 mil toneladas San Luis Potosí: 117.1 mil toneladas

117.1 mil toneladas Yucatán: 115.1 mil toneladas

115.1 mil toneladas Durango: 80.3 mil toneladas

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