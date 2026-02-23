El “Tuli”, operador del “Mencho” que coordinó ataques desde El Grullo y ofrecía 20 mil por cada militar asesinado

GENERANDO AUDIO...

El CJNG quedó sin un líder visible. Foto: Cuartoscuro

Durante el enfrentamiento entre elementos del Ejército e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido Hugo “H”, alias el “Tuli” o el “5”, identificado como operador logístico y financiero, así como principal persona de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, en El Grullo, Jalisco.

De acuerdo con Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, el “Tuli” coordinó los ataques contra fuerzas de seguridad desde el municipio de El Grullo y ordenó la quema de vehículos, negocios e instalaciones gubernamentales. Además, ofreció 20 mil pesos a sus hombres por cada militar que asesinaran durante la refriega en Jalisco.

“Hugo ‘H’, alias ‘Tuli’, quien era el operador logístico y financiero y principal persona de confianza del “Mencho”, se encontraba en El Grullo, Jalisco. Desde ahí coordinaba bloqueos a vías de comunicación, incendios de vehículos, ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, así como a negocios e instalaciones del Gobierno; además, ofrecía 20 mil pesos por cada militar que asesinara el personal de este grupo delincuencial”, señaló.

Personal de Fuerzas Especiales de la Unidad de Fusileros Paracaidistas lo localizó en El Grullo. Al desplegarse en la zona, fueron agredidos con armas de fuego; al repeler la agresión, el presunto operador resultó herido y perdió la vida.

“Se desplegó una unidad aeromóvil de las Fuerzas Especiales de la Unidad de Fusileros Paracaidistas. Lo localizaron en El Grullo e intentó escapar en un vehículo; comenzó a agredir al personal militar, se repelió la acción y ahí falleció este presunto delincuente. Se le aseguró un arma larga y una corta; llevaba 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares, además de cartuchos, cargadores y el vehículo”, explicó Trevilla durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Presencia del CJNG en el mundo

La DEA, de Estados Unidos (Administración de Control de Drogas o Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés) indicó que el CJNG expandió sus operaciones a más de 40 países.

“El cártel utiliza sus vastos recursos financieros, su estructura de mando basada en franquicias, su propensión a la violencia y su acceso a funcionarios corruptos para mantener y expandir su influencia sobre el narcotráfico en México”, señaló.

Finalmente, la DEA afirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación opera en casi los 50 estados de Estados Unidos.

