Actividad económica de México creció 2.3% anual en enero: Inegi

Foto: Reuters

La actividad económica de México habría registrado un crecimiento anual de 2.3% en enero de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) publicadas este 20 de febrero por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En comparación mensual, el avance estimado es de 0.3% respecto a diciembre de 2025, con cifras desestacionalizadas.

IOAE anticipa el desempeño del IGAE

El IOAE permite contar con estimaciones econométricas anticipadas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), considerado una referencia mensual del Producto Interno Bruto (PIB). Este indicador se publica aproximadamente cinco semanas antes que el IGAE oficial.

Para enero, el organismo estadístico estima que el IGAE habría alcanzado un nivel de 106.2 puntos (base 2018=100), por encima de los 105.8 puntos observados en diciembre.

Impulso en actividades secundarias y terciarias

Por grandes grupos de actividad económica, el IOAE prevé:

Actividades secundarias (industria): crecimiento anual de 2.1% y mensual de 0.4%

crecimiento anual de 2.1% y mensual de 0.4% Actividades terciarias (servicios): aumento anual de 2.2% y mensual de 0.3%

En términos de índice, las actividades secundarias se ubicarían en 102.1 puntos, mientras que las terciarias alcanzarían 108.1 puntos en enero.

Las estimaciones incluyen intervalos de confianza al 95% y corresponden a cifras desestacionalizadas, es decir, ajustadas para eliminar efectos estacionales y facilitar la comparación mensual y anual.

Un termómetro adelantado de la economía

El IOAE se elabora mediante modelos de nowcasting que incorporan un amplio conjunto de variables económicas y financieras con alta correlación con el IGAE. El objetivo es ofrecer una señal oportuna sobre el desempeño económico nacional sin sustituir el cálculo tradicional del indicador mensual.

Con este resultado preliminar, la economía mexicana iniciaría 2026 con un desempeño positivo, respaldado tanto por el dinamismo del sector servicios como por la recuperación en la actividad industrial.

