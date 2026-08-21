Gasolina regular seguirá debajo de 24 pesos por litro durante seis meses más

| 23:07 | L G Suárez | Uno TV
Gasolina
Gasolina regular seguirá debajo de 24 pesos por litro. FOTO: Cuartoscuro

El Gobierno de México y representantes del sector gasolinero acordaron mantener por seis meses más la estrategia para estabilizar el precio de los combustibles. El acuerdo se dio a conocer este jueves y contempla que la gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro.

También se acordó que el diésel continúe con un precio menor a los 27 pesos por litro. En las zonas fronterizas, ambos combustibles podrán tener precios todavía más bajos debido a la aplicación de una tasa del IVA de 8%.

Gasolina regular seguirá debajo de 24 pesos por litro

La renovación de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel se mantendrá durante otros seis meses, luego de un acuerdo entre autoridades federales y representantes de la mayoría de las estaciones de servicio y marcas de gasolinas del país.

La estrategia había sido refrendada en febrero de 2026 y sigue vigente durante agosto. De acuerdo con el comunicado, será renovada formalmente en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sector gasolinero destaca avances en trámites y seguridad

Los representantes del sector gasolinero señalaron que hubo avances en temas como la simplificación administrativa, el combate al mercado ilícito de hidrocarburos y la reducción de comisiones que se cobran en ventas hechas con tarjetas de crédito y otros medios electrónicos.

También mencionaron el reforzamiento de la seguridad pública, medidas que, según el comunicado, buscan beneficiar al sector y al país.

Gobierno y empresarios mantendrán mesas de trabajo

El Gobierno Federal y los empresarios acordaron seguir con mesas de trabajo para avanzar en la simplificación de reglas, fortalecer las cadenas logísticas y revisar los costos de operación.

La intención es darle continuidad a la estrategia y mantener estabilidad en los precios de los combustibles, considerados importantes para la movilidad y la economía de las familias mexicanas.

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