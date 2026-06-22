Hacienda autoriza 20 cobros de la CNBV para servicios y supervisión financiera: estas son las entidades que deberán pagar

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Conoce los cobros que puede hacer la CNBV. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio su aval para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cobre 20 aprovechamientos por prestación de servicios, actividades de inspección y vigilancia del sistema financiero.

La autorización se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), emitido por la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP.

De acuerdo con el documento, los importes fueron determinados con base en el costo total del bien o servicio y se autorizan conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.

¿Quiénes deberán pagar los aprovechamientos autorizados?

Los cobros no están dirigidos al público en general. Los aprovechamientos autorizados aplican a diversas entidades financieras y participantes del sector regulado por la CNBV.

Entre los sujetos obligados se encuentran:

Instituciones de financiamiento colectivo

Instituciones de fondos de pago electrónico

Sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos

Asesores en inversiones

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (Sofomes Reguladas)

Participantes en la Red de Pagos con Tarjeta

Subcontroladoras de grupos financieros

Sociedades operadoras y distribuidoras de fondos de inversión

Entidades que soliciten autorizaciones específicas ante la CNBV

Los trámites con cuota fija más relevantes

Entre los conceptos autorizados por Hacienda destacan los relacionados con el sector fintech.

La CNBV podrá cobrar una cuota fija de 36 mil 706 pesos por el estudio y trámite de solicitudes de autorización y, en su caso, la autorización para desarrollar actividades mediante Modelos Novedosos.

La misma cuota de 36 mil 706 pesos aplicará para el estudio y trámite de solicitudes de autorización para la organización y operación de instituciones de fondos de pago electrónico, así como para instituciones de financiamiento colectivo.

Asimismo, se autorizó un cobro de 39 mil 383 pesos por el estudio y trámite para la creación de mecanismos electrónicos de negociación de acciones de fondos de inversión.

En caso de que la autorización sea otorgada, la creación de estos mecanismos electrónicos tendrá una cuota fija de 404 mil 996 pesos.

Cuotas por inspección y vigilancia

Además de los servicios de autorización, Hacienda autorizó diversos aprovechamientos relacionados con la inspección y vigilancia de entidades supervisadas por la CNBV.

Por ejemplo:

Instituciones de financiamiento colectivo: cuota fija anual mínima de 38 mil 197 pesos

Instituciones de fondos de pago electrónico: cuota fija anual mínima de 38 mil 197 pesos

Sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos: cuota fija anual de 36 mil 706 pesos

Subcontroladoras de grupos financieros: cuota fija anual de 197 mil 412 pesos

Sociedades que administran mecanismos electrónicos de negociación o divulgación de información de fondos de inversión: cuota fija anual de 371 mil 899 pesos

En otros casos, como diversas Sofomes Reguladas y asesores en inversiones, las cuotas se calculan mediante fórmulas que consideran variables como pasivos, cartera de crédito, activos bajo administración o número de clientes, aunque se establecen montos mínimos a pagar.

Participantes en la Red de Pagos con Tarjeta también deberán cubrir cuotas

El documento también contempla cobros para los participantes de la Red de Pagos con Tarjeta.

Los participantes identificados como Agregadores y Empresas Especializadas deberán pagar una cuota anual fija de 48 mil 843 pesos.

Por su parte, quienes operen como Emisores, Adquirentes o Titulares de Marca deberán cubrir una cuota anual fija de 84 mil 928 pesos.

Cuando un participante tenga más de una de estas figuras, únicamente se le cobrará la cuota correspondiente a Emisor, Adquirente o Titular de Marca.

Para mayor información sobre lo estabelcido por Hacienda y la forma en que debeerán realizarse estos pagos se pude consultar la edición digital del DOF dando clic en esta liga.

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