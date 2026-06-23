No solo futbol: México y Chequia mueven millones en comercio; celulares y maquinaria lideran intercambio

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Foto: Reuters.

México y Chequia mantuvieron una relación comercial de más de 2 mil 600 millones de dólares en 2025, impulsada por exportaciones e importaciones de productos como celulares, automóviles, maquinaria y materiales eléctricos.

El próximo miércoles 24 de junio, las selecciones de ambos países disputarán el tercer duelo de la fase de grupos del Mundial de Futbol a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, la relación entre México y Chequia va más allá de la cancha, ya que mantienen un sólido vínculo comercial.

¿Cómo es la relación comercial entre ambos países?

México exportó productos a Chequia con un valor de 565 millones de dólares en el 2025, lo que equivale a una participación de dicho país del 0.93% en las exportaciones mexicanas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

En cambio, México importó desde Chequia productos por 2 mil 126 millones de dólares durante el 2025, los cuales, significaron una participación del 0.35% en las importaciones nacionales.

Por eso, hubo una diferencia comercial de mil 562 millones de dólares entre ambos países durante ese año.

¿Qué productos importa Chequia a México?

Teléfonos fijos, celulares y otras redes inalámbricas (276 millones de dólares en 2024)

Automóviles u otros vehículos diseñados para el transporte de personas (183 mmdd)

Partes y accesorios de vehículos automotores (119 mdd)

Aparatos eléctricos para conmutar o proteger circuitos (113 mdd)

Bombas para líquidos (61.9 mdd)

Destino de las importaciones

Ciudad de México (409 mdd en 2024)

Puebla (288 mdd)

Jalisco (258 mdd)

Estado de México (162 mdd)

Chihuahua (135 mdd)

¿Qué productos exporta México a Chequia?

Partes y accesorios de máquinas (88.1 mdd en 2024)

Teléfonos, celulares y otras redes (53.7 mdd)

Aparatos eléctricos para conmutar y proteger circuitos (33.8 mdd)

Piezas para aparatos de protección eléctricos (22.9 mdd)

Máquinas y unidades de procesamiento de datos (22.7 mdd)

Origen de las exportaciones

Ciudad de México (155 mdd en 2024)

Jalisco (75 mdd)

Sonora (68.3 mdd)

Nuevo León (47.7 mdd)

Guanajuato (28.9 mdd)

Otros aspectos de la relación comercial entre México y Chequia

Además, México y Chequia mantienen una relación comercial en materia de inversión remesas. Y es que, el país europeo realizó una inversión de 165 mil dólares en territorio mexicano durante el 2024.

De igual forma, en el tercer trimestre del 2025, México recibió 20.3 mil dólares en remesas desde Chequia, una cifra muy inferior al máximo alcanzado durante el último trimestre del 2019, cuando se captaron hasta 181 mil dólares.

En cambio, México envió remesas a Chequia por 22.8 mil dólares durante el tercer trimestre del 2025.

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