Economía mexicana creció 2.2% en abril; Inegi destaca avance en construcción y comercio mayorista

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La economía mexicana registró un crecimiento anual de 2.2% durante abril de 2026, además de un avance mensual de 1.2% respecto a marzo, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mediante el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), uno de los principales instrumentos para medir el comportamiento económico del país en el corto plazo.

De acuerdo con el reporte, el indicador general se ubicó en 106.9 puntos, reflejando un mayor dinamismo en la actividad productiva nacional durante abril y una recuperación frente al mes previo.

Construcción e industria impulsan crecimiento de la economía en abril

El boletín del Inegi muestra que el crecimiento mensual estuvo impulsado principalmente por las actividades secundarias, que agrupan sectores industriales, las cuales registraron un incremento de 2.1% respecto a marzo.

Dentro de este grupo destacó particularmente la construcción, que se colocó como una de las actividades con mejor desempeño del periodo.

Estos fueron algunos de los movimientos más relevantes dentro del sector:

Construcción: +7.6% mensual / +10.2% anual

+7.6% mensual / +10.2% anual Industrias manufactureras: +1.2% mensual / -0.3% anual

+1.2% mensual / -0.3% anual Minería: -0.7% mensual / +3.4% anual

-0.7% mensual / +3.4% anual Electricidad, agua y gas: -0.3% mensual / -0.3% anual

En abril 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE presentó las siguientes variaciones:

⬆️ 1.2% mensual

⬆️ 2.2% anual



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬇️-0.4% primarias

⬆️ 2.1% secundarias

⬆️ 0.7% terciarias



📄… pic.twitter.com/rJFdbSq3za — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 23, 2026

Comercio y servicios mantienen avance en actividad económica

Por su parte, las actividades terciarias, donde se concentra gran parte del comercio y servicios, reportaron un crecimiento mensual de 0.7%, mientras que en comparación anual avanzaron 2.4%.

En este rubro destacó especialmente el comportamiento del comercio, principalmente en negocios mayoristas.

Entre los sectores con mejor desempeño estuvieron:

Comercio al por mayor: +2.9% mensual / +10.1% anual

+2.9% mensual / +10.1% anual Comercio al por menor: +1.6% mensual / +0.7% anual

+1.6% mensual / +0.7% anual Servicios profesionales, científicos y técnicos: +2.0% mensual / +2.6% anual

+2.0% mensual / +2.6% anual Servicios de apoyo a negocios: +3.8% mensual / +1.4% anual

Actividades primarias reportan caída mensual, pero siguen creciendo

En contraste, las actividades primarias, relacionadas principalmente con actividades agropecuarias, mostraron una caída de 0.4% respecto a marzo.

Sin embargo, en comparación anual mantienen un comportamiento positivo, al registrar un crecimiento de 4.7% respecto a abril de 2025, según el informe publicado este 23 de junio.

Dentro de este grupo:

Agricultura: +4.2% anual

+4.2% anual Cría y explotación de animales: +4.8% anual

Algunos sectores todavía muestran debilidad

Aunque el balance general de abril fue positivo, el reporte también refleja contrastes dentro de algunas actividades económicas.

Entre los sectores que registraron retrocesos anuales aparecen actividades ligadas al turismo, entretenimiento y transporte.

Los principales descensos fueron:

Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos: -2.0% anual

-2.0% anual Transportes, correos y almacenamiento: -0.2% anual

-0.2% anual Servicios recreativos y deportivos: -0.4% anual

¿Qué es el IGAE y por qué importa?

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) es una medición elaborada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía mexicana en el corto plazo.

Este indicador permite observar mes a mes el comportamiento general de actividades clave como:

Industria

Comercio

Servicios

Construcción

Actividades agropecuarias

El organismo señala que este reporte funciona como una referencia para medir el desempeño económico general del país antes de otros reportes de mayor plazo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.