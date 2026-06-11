IMPI alerta sobre falsos inspectores y aclara que no realizará clausuras aleatorias durante Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

IMPI advierte sobre falsos inspectores. Foto: Cuartoscuro

Tras la información falsa que ha circulado relacionada con clausuras e inspecciones aleatorias en este Mundial 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advirtió a negocios y ciudadanía para no caer en engaños ni fraudes.

El IMPI lanzó un comunicado para desmentir versiones incorrectas que han circulado sobre supuestas revisiones y sanciones a establecimientos que transmitan los partidos del torneo.

El organismo federal precisó que cualquier visita de inspección únicamente puede realizarse a petición de parte, es decir, cuando los titulares de derechos presentan una solicitud formal ante la autoridad por posibles infracciones relacionadas con la propiedad intelectual.

#ComunicadoIMPI | El IMPI hace un llamado a establecimientos y a la ciudadanía a

cumplir con la ley y no dejarse engañar ante información falsa en el marco del Mundial 2026



🔗 https://t.co/1kuYVQa6aX pic.twitter.com/lpQ8CoztpD — IMPI (@IMPI_Mexico) June 10, 2026

IMPI pide estar alerta ante posibles fraudes

El Instituto advirtió que ninguna persona debe dejarse sorprender por supuestos inspectores que intenten actuar en su nombre fuera de los procedimientos establecidos por la ley.

Por ello pidió denunciar cualquier ante las autoridades cualquier comportamiento irregular. Además recordó que todos sus verificadores cuentan con identificación oficial vigente y facultades específicas para realizar visitas dentro de sus atribuciones legales.

Para mayor seguridad, el IMPI pidió a la ciudadanía verificar la identidad de los servidores públicos a través del portal de Nómina Transparente del Gobierno de México.

Transmitir el Mundial 2026 sin licencia puede generar infracciones

El Instituto también hizo un llamado a los establecimientos comerciales para cumplir con la normatividad vigente y contar con las autorizaciones necesarias para la transmisión de contenidos protegidos.

Subrayó que la retransmisión de eventos deportivos sin la licencia correspondiente puede constituir una infracción relacionada con los derechos de autor y los derechos conexos, afectando a quienes poseen legalmente esos derechos de explotación.

Ante este escenario, el IMPI exhortó a empresarios, comerciantes, ciudadanía y medios de comunicación a consultar únicamente fuentes oficiales para evitar la difusión de rumores o información incorrecta que genere confusión.

Ante cualquier otra duda, pidió a la ciudadanía a cumplir con la ley y no dejarse engañar ante información falsa en el marco del Mundial 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.