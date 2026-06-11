Ayuda para pagar la luz y el gas en Estados Unidos: los estados que ofrecen apoyo en 2026

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Te explicamos cuáles son las ayudas disponibles para pagar la luz. Foto: AFP.

Las facturas de electricidad y gas siguen llegando puntuales. Los salarios, en muchos casos, no. Para miles de familias latinas en Estados Unidos, abrir el buzón y encontrarse con un recibo de energía cada vez más alto se ha convertido en una preocupación mensual. Lo que pocos saben es que en 2026 existen programas activos en los 50 estados de Estados Unidos que pueden cubrir parte de esos gastos e incluso reducirlos de forma permanente.

La asistencia existe. El reto es saber dónde buscarla y solicitarla a tiempo.

¿Qué estados ofrecen ayuda para pagar la luz y el gas en 2026 en Estados Unidos?

La respuesta corta es sencilla: todos.

De acuerdo con la información oficial de USA.gov, los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios participan en el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa federal diseñada para ayudar a familias con ingresos limitados a cubrir costos de calefacción, aire acondicionado, electricidad y gas.

Sin embargo, aquí aparece un detalle importante. Aunque el dinero proviene del gobierno federal, cada estado administra sus propios beneficios. Eso significa que los montos, requisitos y fechas de solicitud pueden ser variables.

¿Qué programas de ayuda para pagar la electricidad destacan este año?

En varias partes de Estados Unidos se han creado sistemas muy eficientes para ayudar a la gente a aligerar el gasto en los recibos de luz y calefacción

Entre los más destacados se encuentran:

California , con los programas CARE y FERA, que ofrecen descuentos mensuales permanentes de hasta 35% en las facturas.

, con los programas CARE y FERA, que ofrecen descuentos mensuales permanentes de hasta 35% en las facturas. Nueva York , donde la combinación de HEAP y EAP puede reducir significativamente los costos anuales de energía.

, donde la combinación de HEAP y EAP puede reducir significativamente los costos anuales de energía. Ohio , mediante PIPP Plus, que limita el pago mensual según los ingresos del hogar.

, mediante PIPP Plus, que limita el pago mensual según los ingresos del hogar. Pensilvania , que combina subsidios directos con descuentos continuos para clientes elegibles.

, que combina subsidios directos con descuentos continuos para clientes elegibles. Massachusetts, considerado por muchos especialistas como uno de los estados con los beneficios energéticos más generosos del país.

Según datos recopilados por Electricity Cost Comparison, algunos hogares que logran combinar varios programas pueden reducir entre un 40% y un 70% sus gastos anuales de energía.

No es una cifra menor en tiempos donde la inflación sigue presionando los bolsillos familiares.

¿Quién puede solicitar ayuda para pagar recibos de luz y gas?

La elegibilidad suele depender de los ingresos que tenga cada hogar.

Además, también se le dará prioridad a quienes cumplan con estos características:

Son adultos mayores.

Son personas con discapacidades.

Son familias con niños pequeños.

Se trata de hogares que ya reciben beneficios como SSI o TANF.

Son personas que enfrentan una emergencia por posible corte del servicio.

Además del programa LIHEAP, el Programa de Asistencia para la Mejora de la Eficiencia Energética (WAP, por sus siglas en inglés) permite realizar mejoras en la vivienda y adecuarla como aislamiento térmico o reparaciones que ayudan a reducir el consumo energético a largo plazo.

¿Cómo solicitar asistencia para facturas de energía en Estados Unidos?

Muchas familias pierden oportunidades simplemente porque creen que estos programas son demasiado complicados. En realidad, el primer paso suele ser bastante simple.

Verificar los requisitos de ingresos de tu estado.

Localizar la oficina estatal o regional de LIHEAP.

Reunir comprobantes de ingresos y residencia.

Consultar directamente con la compañía eléctrica o de gas sobre descuentos adicionales.

Un consejo que suelen repetir las agencias comunitarias es que no te esperes a recibir un aviso de la corte. Los fondos son limitados y muchos programas operan por orden de solicitud. Cuando la demanda aumenta, las listas de espera aparecen más rápido de lo que la mayoría imagina.

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