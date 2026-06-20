IMPI frena venta de piratería afuera del Estadio Guadalajara por el Mundial 2026

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Suman más de 99 mil productos decomisados.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) realizó un operativo para evitar la venta de mercancía pirata en los alrededores del Estadio Guadalajara por el partido entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026.

Mediante un comunicado, el IMPI indicó que 15 brigadas realizan un monitoreo y registro de verificación en el perímetro del inmueble, dentro y fuera de la última milla.

De esa forma, el personal exhortó a 350 prestadores de servicios y vendedores ambulantes a retirar su mercancía pirata en los alrededores del Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026. Los invitaron a “abstenerse de ofrecer productos que reproduzcan sin autorización elementos protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual”.

El operativo fue meramente preventivo, ya que no hubo aseguramientos de mercancía ni sanciones. El IMPI busca “privilegiar la concientización y el cumplimiento voluntario, en línea con la estrategia institucional implementada durante el desarrollo del torneo”.

#ComunicadoIMPI | “IMPI refuerza acciones preventivas contra la piratería en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026”



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Suman 99 mil productos asegurados por el Mundial 2026

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, indicó que estos operativos han provocado una “disminución significativa” de puntos de venta pirata en los alrededores del Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026. De igual forma, subrayó que han bajado 140 URL’s de retransmisión ilegal de los partidos.

En anteriores operativos, el IMPI aseguró más de 99 mil piezas de mercancía apócrifa en espacios como Plaza Olimpia, Plaza Cristal e Izazaga, desde abril. La mercancía sumaba un valor estimado de 13 mil 885 millones 30 mil pesos.

El IMPI destacó que seguirán implementando acciones preventivas e iniciarán acciones legales para proteger los derechos de propiedad intelectual conforme a los compromisos adquiridos para el Mundial 2026.

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