¿Cómo empezar a invertir en México? Cetes, Bonos y Udibonos

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Foto: Getty Images / Especial

Si tienes dinero ahorrado y quieres comenzar a invertir en Cetes, Bonos, Bondes F y Udibonos, te mostramos una guía rápida para distinguir plazos, tasas y formas de pago.

Los Cetes, Bonos, Bondes F y Udibonos son instrumentos que permiten invertir directamente en valores gubernamentales, los cuales están disponibles para personas físicas en plataformas como Cetesdirecto.

Sin embargo, elegir una inversión no se basa solamente en buscar cuál ofrece la tasa más alta, sino que depende de los objetivos de la persona:

En cuánto tiempo quiere disponer de su efectivo.

Tiempo de inversión.

Facilidad para disponer de la inversión.

Antes de invertir: ¿Ya tienes un fondo para emergencias?

La Condusef recomienda tener un fondo de emergencia para enfrentar gastos imprevistos sin endeudarse o usar el dinero destinado a la inversión.

No existe una cantidad universal de ese fondo. Puedes usar como referencia el ahorro equivalente a tres o seis meses de gastos mensuales.

Evita colocar ese fondo en alguna inversión de mediano o largo plazo que dificulte disponer del recurso inmediatamente ante alguna emergencia.

La comisión resalta que puedes depositarlo en cuentas de ahorro de fácil acceso o inversiones seguras y líquidas, como Cetes.

Guía para invertir en Cetes: ¿cuánto dinero necesitas para iniciar?

Cetesdirecto permite invertir desde 100 pesos y señala que las personas pueden acceder directamente a las tasas de las subastas primarias de Banco de México.

La plataforma también indica que no cobra comisiones por las operaciones realizadas mediante el servicio.

Empezar con 100 pesos, sin embargo, no significa que esa cantidad vaya a producir una ganancia importante. El rendimiento depende del monto invertido, la tasa y el tiempo que permanezca el dinero en el instrumento.

¿Qué son los Cetes, Bonos, Bondes F y Udibonos?

Cetes: una opción para plazos cortos

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal. Se compran a un precio inferior a su valor nominal y, al vencimiento, se recibe el valor nominal; la diferencia entre ambos representa el rendimiento. Su valor nominal es de 10 pesos por título.

Actualmente, Cetesdirecto los ofrece a 28, 91, 182, 364 y 728 días. El rendimiento puede ser utilizado posteriormente en compromisos como colegiaturas, renta, servicios, seguros o predial.

Su tasa nominal corresponde al rendimiento asociado con el precio del Cete, misma que cambia cada año.

Bonos: tasa fija y plazos largos

Los Bonos de Desarrollo del Gobierno de México, conocidos como Bonos o Bonos M, tienen una tasa de interés fija durante toda la vida del instrumento y pagan intereses cada seis meses. Cetesdirecto ofrece plazos de 3, 5, 10, 20 y hasta 30 años.

La tasa de interés de estos bonos se determina cuando se emiten y permanece fija durante toda la vida del título.

El inversionista recibe intereses cada seis meses y, al vencimiento, se paga el valor nominal del título, de acuerdo con las condiciones de la emisión.

Además, su rendimiento real depende del comportamiento de la inflación durante el periodo de inversión.

Sin embargo, el rendimiento de un Bono puede cambiar, ya que su tasa fija está expuesta a los cambios de las condiciones del mercado.

Udibonos: una inversión ligada a la inflación

Los Udibonos son Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión (UDI) y pagaderos en pesos.

Están diseñados para proteger al inversor ante cambios inesperados en la inflación.

Cetesdirecto explica que los Udibonos pagan intereses cada seis meses y que el rendimiento incorpora una tasa fija más una ganancia o pérdida asociada con el comportamiento de las UDI, cuyo valor se ajusta conforme a la inflación.

En este caso, no se puede hablar de una tasa nominal determinada, como ocurre con el Cete. La tasa se fija conforme a la inflación.

El Udibono tiene plazos de 3, 10 y 30 años, por lo que se conoce como un instrumento de inversión a largo plazo.

Bondes F: intereses variables

Los Bondes F son Bonos de Desarrollo del Gobierno de México con una tasa vinculada a una referencia de mercado.Tienen un valor nominal de 100 pesos, se emiten a plazos de 1, 2, 3, 5, 7 y 10 años y pagan intereses cada 28 días.

Cetesdirecto explica que los Bondes F están ligados a la tasa de referencia conocida como TIIE de Fondeo a un día hábil bancario. Por ello, a diferencia de un Bono de tasa fija, el rendimiento de sus intereses puede cambiar durante la vida del instrumento.

Bonddia: Para mantener liquidez

Por otra parte, Bonddia es diferente a los valores gubernamentales. Se trata de un fondo diario de la Operadora de Fondos Nafinsa, invertido en valores gubernamentales denominados en pesos, con tasa nominal fija o variable.

Su principal característica es la liquidez diaria en días hábiles bancarios. Cetesdirecto señala que los recursos pueden utilizarse incluso como forma de pago para realizar otras inversiones dentro de la plataforma.

Por ello, no existe una tasa real fija determinada desde el inicio. El rendimiento dependerá de la evolución del fondo y de la inflación.

Bonddia no tiene un plazo fijo como un Cete o un Bono: el dinero puede permanecer invertido mientras el usuario mantenga los recursos en el fondo.

¿Cuál elegir?

No existe un instrumento que sea mejor para todas las personas. Con esta guía, debes basar tu elección para invertir en el objetivo, el plazo y la necesidad de disponer del dinero, ya sea en Cetes o bonos.

Cetes: pueden ser una alternativa para objetivos de corto plazo, debido a que Cetesdirecto ofrece vencimientos desde 28 días.

pueden ser una alternativa para objetivos de corto plazo, debido a que Cetesdirecto ofrece vencimientos desde 28 días. Bonos: ideales cuando el objetivo es de largo plazo y se puede mantener la inversión durante varios años, pues hay plazos de hasta 30 años.

ideales cuando el objetivo es de largo plazo y se puede mantener la inversión durante varios años, pues hay plazos de hasta 30 años. Udibonos: para quien busca que su inversión esté vinculada a la evolución de la inflación, ya que están denominados en UDI y pagan una tasa real fija.

para quien busca que su inversión esté vinculada a la evolución de la inflación, ya que están denominados en UDI y pagan una tasa real fija. Bondes F: para quienes buscan pagos periódicos y un instrumento con tasa variable vinculada a una referencia de mercado.

para quienes buscan pagos periódicos y un instrumento con tasa variable vinculada a una referencia de mercado. Bonddia: puede ser útil cuando la prioridad es mantener los recursos disponibles diariamente en días hábiles mientras permanecen invertidos.

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