Categorías 1 y 2: ¿qué significa cada una para las aerolíneas de México?

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EE. UU. evaluará a México. Foto. Cuartoscuro

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) realizará esta semana una evaluación de seguridad a la autoridad aeronáutica mexicana, un proceso que determina si un país cumple con los estándares internacionales para supervisar a su industria aérea. México actualmente mantiene la Categoría 1, la clasificación más alta del programa estadounidense.

La revisión forma parte del International Aviation Safety Assessment (IASA), mediante el cual la FAA evalúa a las autoridades de aviación civil de los países cuyas aerolíneas operan vuelos hacia Estados Unidos.

¿Qué significa la Categoría 1?

La Categoría 1 significa que la autoridad de aviación civil de un país cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Para las aerolíneas, mantener esta clasificación permite operar vuelos hacia Estados Unidos sin las restricciones asociadas con la Categoría 2.

Además, las compañías aéreas de un país con Categoría 1 pueden participar en acuerdos de código compartido con aerolíneas estadounidenses.

En otras palabras, esta clasificación reconoce que el Gobierno cuenta con la capacidad necesaria para supervisar la seguridad de las operaciones aéreas de sus aerolíneas conforme a los estándares internacionales que utiliza la FAA en su evaluación.

¿Qué pasa si un país cae a Categoría 2?

La Categoría 2 se asigna cuando la autoridad de aviación civil de un país no cumple con los requisitos de seguridad establecidos por la OACI.

Esta clasificación tiene consecuencias para las aerolíneas de ese país. No pueden abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos ni ampliar las operaciones que ya tienen.

Además, sus vuelos quedan sujetos a inspecciones adicionales en aeropuertos estadounidenses y las aerolíneas tampoco pueden participar en acuerdos de código compartido con compañías de Estados Unidos.

Por ello, pasar de Categoría 1 a Categoría 2 no significa únicamente un cambio administrativo para la autoridad aeronáutica: también puede limitar la capacidad de crecimiento y operación de las aerolíneas del país en el mercado estadounidense.

¿Qué revisa la FAA para determinar la categoría?

La evaluación del programa IASA no se concentra en una aerolínea específica. La FAA analiza la capacidad que tiene el Gobierno de un país para supervisar a su industria aérea.

Para hacerlo, revisa ocho elementos críticos, entre ellos la legislación aeronáutica, la capacitación del personal técnico, la certificación de aeronaves y el cumplimiento de las normas de seguridad.

La evaluación, por tanto, busca determinar si la autoridad de aviación civil cuenta con los mecanismos, personal y procedimientos necesarios para ejercer una supervisión efectiva.

Actualmente México tiene la Categoría 1

México mantiene actualmente la Categoría 1, por lo que sus aerolíneas pueden continuar operando vuelos hacia Estados Unidos sin las restricciones que aplican a los países clasificados en Categoría 2.

La evaluación de esta semana permitirá revisar nuevamente la capacidad de supervisión de la autoridad aeronáutica mexicana conforme a los criterios establecidos por la FAA.

Los resultados de las evaluaciones IASA se publican en el portal oficial de la FAA, donde también se informa cuando cambia la categoría asignada a algún país.

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