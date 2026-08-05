Industria cervecera confía en su fortaleza ante revisión del T-MEC, afirma representante a Uno TV

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Industria cervecera en México. Foto: Uno TV

La industria cervecera mexicana aseguró que mantiene una posición sólida ante la próxima revisión del T-MEC, gracias a que 73% de los insumos utilizados para producir cerveza provienen de proveedores nacionales, explicó Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México, en entrevista para Uno TV.

Industria cervecera apuesta por proveeduría local ante el T-MEC

Siqueiros explicó que la integración con productores nacionales de cebada de malta ha permitido desarrollar una cadena de suministro más resiliente frente a cambios en el entorno internacional, y aunque descartó estar blindados ante la revisión del T-MEC, confió en la fortaleza de la industria.

“No me atrevería a decirte que estamos blindados, siempre cualquier tema geopolítico, siempre tiene y mueve alguno de estos escenarios. Creo que sí, la fortaleza de la agroindustria radica en este fuerte arraigo a los insumos a la proveeduría local que se ha estado desarrollando y precisamente, de cierta manera, para evitar que todo esto afecte, de una manera que no podamos, por así decirlo, controlar. Entonces si nosotros desarrollamos esta proveeduría local, tenemos este impacto en todas esas actividades económicas. No nos blinda, pero sí nos da un poco de tranquilidad, respiro y, sobre todo, que esto demuestra la resiliencia de la industria cervecera”. Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México.

La declaración ocurre luego de que el sindicato estadounidense International Brotherhood of Teamsters solicitó al gobierno de Donald Trump imponer aranceles a la cerveza mexicana, con el argumento de privilegiar la producción local en Estados Unidos. Además, amenazaron con impulsar la elaboración de productos similares a los que exportan empresas como Grupo Modelo para sustituir las importaciones.

Karla Siqueiros señaló que este amago de EE. UU. es sólo una propuesta por el momento, pero dejó claro que estarán muy al pendiente de lo que pase conforme avance la revisión del T-MEC.

“Reconocemos que los tres países firmantes del TMEC tienen su grupo de negociadores, expertos, negociadores y al final lo que nosotros conocemos son propuestas hasta que vayan llegando a través de la Secretaría de Economía, de la propia cancillería, y es como nosotros vamos viendo, conociendo cuáles son estos avances, entonces hasta no tener un resultado concreto, creo que sería mucho aventurarse a decir qué tan fuerte sería el impacto”. Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México

Explicó que la industria de la cebada procesada en bebidas alcohólicas genera en el país 715 mil fuentes de empleo y nace de la mano de 5 mil familias de agricultores.

“Si hablamos de números es 1.5% del PIB nacional, lo que aporta a las finanzas públicas 73% de los insumos que se requieren para la producción de cervezas son compras nacionales y eso es un efecto multiplicador un impacto en 168 actividades económicas de los tres sectores de la economía”. Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México.

Cerveza mexicana mantiene liderazgo mundial

La representante del sector destacó que la industria cervecera mexicana es actualmente la cuarta productora de cerveza del mundo, sólo detrás de China, Estados Unidos y Brasil, además de ser el principal exportador mundial.

“Somos el cuarto país productor de cerveza a nivel mundial, sólo detrás de China, Estados Unidos y Brasil y ahí estamos tratando de llegar a ese tercer lugar, una de cada cinco cervezas en las mesas en el mundo es una cerveza orgullosamente mexicana y somos el primer país exportador de cerveza en el mundo”. Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México

Añadió que el sector invertirá 6 mil 347 millones de dólares para construir nuevas plantas, modernizar instalaciones y fortalecer la proveeduría local, con el objetivo de convertirse en el tercer productor mundial en 2028.

“Una inversión de 6 mil 347 millones de dólares para la construcción de nuevas plantas, modernización, fortalecer la proveeduría local, todas estas acciones que van enfocadas a la sostenibilidad de la industria”. Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México

Actualmente, una de cada cinco cervezas que se consumen en el mundo es elaborada en México.

Generación Z cambia hábitos de consumo

Sobre el mercado interno, Siqueiros indicó que el consumo de cerveza en México se mantiene estable, con un promedio de 68 litros per cápita al año, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025.

“El consumo de cerveza en México se ha mantenido estable, de hecho, México tiene un consumo per cápita de 68 litros al año y si nosotros comparamos con otros países pues República Checa anda en 137 litros por consumo per cápita”. Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México

Explicó que la Generación Z muestra una preferencia creciente por cervezas sin alcohol (0.0) y bebidas saborizadas; sin embargo, dijo, México sigue siendo un país cervecero.

“Esta nueva tendencia que hay del consumo y sobre todo buscando un estilo de vida más saludable, esta generación “Z” que no está consumiendo alcohol, está vinculada a esta reducción, pero nos mantenemos, no es algo que haya crecido exponencialmente, somos un país cervecero”. Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México.

De acuerdo con Andrea Sánchez, directora de Reputación y Comunicación de Grupo Modelo, la tendencia por estas bebidas bajas en niveles de alcohol o saborizadas va en crecimiento después de periodo de pandemia por COVID-19.

“Hay dos tendencias que están marcando el consumo a futuro a nivel global: es la moderación y también cervezas saborizadas y otras opciones para los consumidores. Se ve la tendencia de cerveza con esas categorías de cerveza cero a cervezas saborizadas, esas han ido incrementando en el tiempo. A nivel global… Empezó en 46% de toda la proporción de bebidas alcohólicas en 2019 y ha crecido a más del 50% en 2026”. Andrea Sánchez Mercado, directora de reputación y Comunicación, Grupo Modelo.

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