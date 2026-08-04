“El banderazo de la extorsión es de 500 pesos”: ANPEC alerta por asedio a tienditas

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ANPEC denuncia cobros de piso desde 500 pesos a tiendas. Foto: Cuartoscuro

Las tiendas de barrio enfrentan un panorama cada vez más complicado. A la inflación y el aumento de los costos operativos se suma el avance de la extorsión y el control que grupos criminales buscan ejercer sobre la distribución de mercancías, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Al presentar los resultados de la encuesta “Pulso de la Tienda de Barrio 2026: Economía, Seguridad y Percepción del País”, la organización alertó que el crimen organizado ha incrementado su presencia en este sector y afecta directamente la operación de miles de pequeños negocios.

El cobro de piso golpea los pequeños comercios

De acuerdo con la ANPEC, la extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas para los tenderos, quienes muchas veces continúan pagando ante el temor de represalias.

“Cuando toda esta aventura empezó de la extorsión, estaba en 200 pesos, déjate caer con un 200; ahora no hay mínimo de 500, menos de 500 no existe. Qué pasa, que la gente queda bien frustrada, bien enojada, pero no pueden parar porque de qué comen”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

El dirigente aseguró que el fenómeno se ha extendido en distintas regiones del país y afecta tanto a comerciantes como a distribuidores.

Alertan control criminal sobre cadenas de distribución

La organización también advirtió que algunos grupos delictivos buscan controlar la distribución de productos, apropiándose de mercancías para después revenderlas directamente en los puntos de venta.

“Se quedan con la mercancía para ellos distribuirla y llevarla a los puntos de venta. Esto es muy delicado porque terminan por imponer las reglas de los precios finales, determinar qué productos vender y cuáles no vender”, afirmó Rivera.

Según la ANPEC, las entidades con mayor incidencia de este tipo de delitos son:

Baja California Sur

Chiapas

Estado de México

Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

Oaxaca

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Zacatecas

“En las principales metrópolis del país, todas, la expresión del cobro de piso se practica por pandillas o cárteles que están cada vez más desesperados y más ahora que hay tanta presión en todos los sentidos contra su actividad delictiva”, agregó.

También enfrentan altos costos y alza de precios

Además del problema de seguridad, las más de 1.2 millones de tiendas de barrio del país enfrentan incrementos en gastos básicos como la electricidad.

“Por barato hemos visto recibos para pequeños negocios de 3 mil 500 o 4 mil pesos. También nos han llegado casos de recibos de 8 mil, 9 mil o 10 mil pesos, dependiendo del tamaño del negocio y del número de refrigeradores que tiene”, explicó Rivera.

En materia de precios, la ANPEC prevé que la presión inflacionaria continúe durante el segundo semestre del año.

“Nosotros vemos un cierre de este año en materia de alza de precio de alimentos importante”.

La organización estima que la canasta básica alimentaria podría registrar un aumento adicional de entre 30 y 40 pesos hacia finales de 2026.