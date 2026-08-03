Siete de cada 10 homicidios en México se cometieron con arma de fuego en 2025: Inegi
En México disminuyó la tasa de homicidios durante el 2025, aunque eso no evitó que siete de cada 10 se cometieran con arma de fuego, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con resultados preliminares, en el país se registraron 27 mil 989 presuntos homicidios durante 2025.
Lo anterior, corresponde a una tasa de 21.4 asesinatos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, la cual fue menor a la tasa definitiva de 25.8, registrada en 2024.
La tasa de homicidios en hombres bajó ocho puntos en México, al quedar en 38.4 por cada 100 mil habitantes durante el 2025. También disminuyó en 0.9 puntos la tasa de presuntos homicidios de mujeres, quedando en un 5.6 por cada 100 mil.
De los 27 mil 989 homicidios registrados en 2025,19 mil 690 se realizaron con arma de fuego, lo que abarcó el 70.8% de los presuntos asesinatos, es decir, alrededor de siete de cada 10.
Estados con más presuntos homicidios en 2025
- Guanajuato (3 mil 249 casos)
- Chihuahua (2 mil 106)
- Baja California (2 mil 95)
- Sinaloa (mil 805)
- Sonora (mil 634)
Estados con menos presuntos homicidios en 2025
- Yucatán (42)
- Campeche (97)
- Durango (108)
- Coahuila (109)
- Tlaxcala (139)
Inegi detecta las principales causas de homicidios
Además de cuantificar las defunciones por presunto homicidio, el Inegi identificó los principales medios utilizados para cometer estos delitos. El disparo con arma de fuego concentró la mayoría de los casos registrados durante 2025, seguido de las agresiones por medios no especificados y con objetos punzocortantes.
- Agresión con disparo de otras armas de fuego y no especificadas (19 mil 690 casos)
- Agresión por medios no especificados (3 mil 59)
- Con objeto cortante (2 mil 621)
- Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación (mil 825)
- Con objeto romo o sin filo (292)
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