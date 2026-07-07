Inegi alerta: 20.4% de usuarios de internet de 12 años y más sufren ciberacoso

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WhatsApp fue el principal medio donde ocurrieron las agresiones. Foto: Getty Images

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que 20.4% de la población usuaria de internet de 12 años y más sufrió ciberacoso a nivel nacional.

Los datos del organismo señalan que, durante 2025, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) estimó que la población de 12 años y más fue de 109.5 millones de personas.

De ese total, entre mayo y octubre de ese año, 94.9 millones de personas (86.7%) utilizaron internet en cualquier dispositivo.

50.1 millones fueron mujeres y 44.8 millones, hombres

Además, la población usuaria de internet utilizó este servicio, en promedio, 4.6 horas al día

Mujeres reportan más casos de ciberacoso

En 2025, a nivel nacional, 20.4 % de la población de 12 años y más usuaria de internet vivió alguna situación de acoso cibernético, porcentaje que representa 19.4 millones de personas.

Para la población de mujeres, se estima que 21.5% fue víctima de ciberacoso, mientras que, para hombres, fue de 19.2%.

Las identidades falsas encabezan las agresiones

A nivel nacional, 37.2 % de la población mayor de 12 años que experimentó ciberacoso durante los últimos 12 meses manifestó haber sido contactada mediante identidades falsas. Asimismo, 32.7 % recibió mensajes ofensivos y 24.1 %, llamadas ofensivas.

Además, 61.1% desconocía a la persona agresora; 24.2% identificó a alguien conocido y 14.7% señaló haber sido víctima tanto de personas conocidas como desconocidas.

Con este contexto, los hombres fueron identificados como los principales agresores por la población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso y que pudo identificar el sexo de la persona agresora.

Por otro lado, 57.2 % de las mujeres y 61.1 % de los hombres manifestaron haber sido agredidos solo por hombres.

La mayor prevalencia de ciberacoso se registró en los estados de:

Durango, con 24.5%

Jalisco, con 24.4 %

Ciudad de México y Oaxaca, con 23.8 % en ambos casos.

Por otro lado, las entidades con menor prevalencia fueron:

Sonora, con 14.7 %

Sinaloa, con 15.5 %

Coahuila, con 15.6%

WhatsApp, el principal canal del acoso digital

A nivel nacional, de la población afectada, 41.5 % sufrió acoso mediante WhatsApp, menciona el documento del Inegi.

Le siguieron llamadas de teléfono celular y Facebook, con 36.5% y 29.7 %, respectivamente.

Enojo y estrés, entre las principales consecuencias

Durante ese año, 57.0 % de la población mayor de 12 años y víctima de ciberacoso manifestó haber experimentado enojo ante esta situación.

Después le siguieron la desconfianza, con 35.8 %, y estrés, que registró 29.4%. Mientras que, en la población de mujeres, 59.9 % refirió haber experimentado enojo, y en hombres, fue de 53.5%.

Bloquear cuentas sigue siendo la medida más utilizada y denunciar la menos recurrente

De las personas afectadas, 66.5 % decidió bloquear personas, números telefónicos, cuentas o páginas.

Asimismo, 18.9 % optó por ignorar o no contestar y 11.7 % decidió denunciar ante el Ministerio Público, Fiscalía estatal o el proveedor del servicio.

En promedio, la población que sufrió ciberacoso utilizó internet durante 5.6 horas al día, es decir, pasó conectada un poco más de una hora que quienes no lo experimentaron.

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