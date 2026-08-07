Jitomate y gas LP ayudan a contener la inflación, pero cebolla se dispara casi 19 % en julio

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Foto: Cuartoscuro / Uno TV

El jitomate, el gas doméstico LP y los automóviles fueron algunos de los productos que más contribuyeron a contener la inflación en México durante julio de 2026, mientras que la cebolla encabezó los incrementos de precio, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo informó que durante julio el INPC registró una variación mensual de 0.03%, con una inflación anual de 3.12%, impulsada por el comportamiento desigual de distintos productos y servicios.

Foto: Generada con IA

Jitomate, gas LP y automóviles registraron las mayores bajas

Entre los productos y servicios que más contribuyeron a contener la inflación destacaron:

Jitomate: -29.20 %

Gas doméstico LP: -1.00 %

Automóviles: -0.54 %

Hoteles: -4.51 %

Huevo: -1.08 %

Chile poblano: -15.63 %

Pollo: -0.40 %

Chile serrano: -6.98 %

Cremas para la piel: -1.71 %

Zapatos tenis: -0.91 %

Cebolla, vivienda y alimentos preparados presionan los precios

En contraste, los productos y servicios con mayor incidencia al alza fueron:

Cebolla: 18.97 %

Naranja: 11.90 %

Computadoras: 6.10 %

Transporte aéreo: 4.11 %

Productos para el cabello: 1.47 %

Otros alimentos cocinados: 0.81 %

Colectivo: 0.74 %

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.37 %

Restaurantes y similares: 0.31 %

Vivienda propia: 0.26 %

Inflación se mantiene contenida en julio

El Inegi señaló que la disminución en productos como el jitomate y el gas LP ayudó a compensar el aumento registrado en alimentos, transporte y algunos servicios, lo que permitió que la inflación mensual fuera de apenas 0.03 %.

En julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.169 y representó un aumento de 0.03% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.12%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️3.95% subyacente… pic.twitter.com/PWIpAGdDLm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 7, 2026

En su comparación anual, el índice se ubicó en 3.12 %, mientras que la inflación subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles— alcanzó 3.95 %.

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