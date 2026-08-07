Inflación anual baja a 3.12% y se acerca al objetivo de Banxico

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Banxico busca un margen del 3%. Foto: Cuartoscuro

La inflación general disminuyó a un 3.12% anual durante julio de este 2026, manteniéndose dentro del parámetro establecido por Banxico para una estabilidad económica.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 145.169 puntos durante ese periodo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con eso, la inflación general anual quedó en 3.12%, lo que representa una disminución con respecto a julio del 2025, cuando fue del 3.51%.

En julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.169 y representó un aumento de 0.03% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.12%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️3.95% subyacente… pic.twitter.com/PWIpAGdDLm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 7, 2026

La inflación subyacente creció un 0.23% a tasa mensual. Incluye bienes y servicios como alimentos procesados, ropa, calzado, muebles y demás productos, así como servicios de vivienda, educación, entre otros.

En cambio, la no subyacente bajó un 0.67% mensual. Abarca los productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, como las gasolinas.

Se mantiene el objetivo de Banxico

Con la disminución en julio de 2026, la economía mexicana se mantiene dentro del parámetro objetivo del Banco de México, pues se busca un 3% de inflación permanente, con un margen por encima o por debajo.

En julio, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, indicó que el descenso en la inflación se debe a:

Las medidas para estabilizar los precios de los combustibles

Los incentivos para contener el precio del jitomate y otros bienes

La capacidad de México para evitar un repunte inflacionario pese al aumento de los precios de los energéticos en otras economías

El mantenimiento de la inflación dentro del rango objetivo del Banco de México

¿Qué productos subieron y bajaron por la inflación en julio de 2026?

En su actualización sobre la inflación, el Inegi indicó cuáles fueron los productos que tuvieron una mayor y menor disminución de precio en julio de 2026.

Foto: Generada con IA

Productos y servicios con más precios a la alza en julio

Cebolla (+18.97% más caro)

Naranja (+11.90%)

Transporte aéreo (+4.11%)

Productos para el cabello (+1.47%)

Otros alimentos cocinados (+0.81%)

Productos y servicios con mayor disminución de precios

Jitomate (-29.20%)

Chile poblano (-15.63%)

Chile serrano (-6.98%)

Hoteles (-4.51%)

Cremas para la piel (-1.71%)

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