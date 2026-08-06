Banxico deja sin cambios la tasa de interés y la mantiene en 6.5%

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Tasa de Interés Interbancaria se ubica en 6.5%. Foto: Cuartoscuro

El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 6.5%, una determinación tomada por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno ante un entorno económico que sigue mostrando señales mixtas tanto dentro como fuera del país.

La autoridad monetaria consideró que el nivel actual de la tasa sigue siendo adecuado para enfrentar los retos económicos y contener las presiones sobre los precios, especialmente en un contexto marcado por conflictos internacionales, incertidumbre financiera y cambios en la economía global.

La inflación sigue bajando, pero con cautela

Banxico destacó que la inflación continuó desacelerándose durante las últimas semanas. Entre la primera quincena de junio y la primera de julio, la inflación general pasó de 3.55% a 3.10%, mientras que la inflación subyacente, que elimina productos con precios más volátiles, disminuyó de 4.12% a 3.95%.

Aunque la tendencia es favorable, el banco central considera que el descenso será más gradual de lo previsto anteriormente y mantiene la expectativa de que la inflación alcance su meta de 3% hasta finales de 2027.

¿Por qué no bajó la tasa?

La decisión también tomó en cuenta factores internacionales.

Banxico señaló que la economía mundial sigue enfrentando incertidumbre por los conflictos en Medio Oriente, el comportamiento de los precios del petróleo y las decisiones económicas de Estados Unidos.

Además, aunque el peso mexicano se ha fortalecido frente al dólar y la economía nacional mostró una recuperación durante el segundo trimestre del año, persisten riesgos para el crecimiento económico.

Por ello, la Junta de Gobierno concluyó que, por ahora, es mejor mantener la tasa en el nivel actual.

¿Qué significa para tu bolsillo?

La tasa de interés de referencia funciona como el precio del dinero en la economía.

Cuando aumenta, los créditos hipotecarios, automotrices, personales y algunas tarjetas de crédito suelen encarecerse, mientras que los productos de ahorro e inversión pueden ofrecer mejores rendimientos.

Cuando baja ocurre lo contrario: pedir dinero prestado se vuelve más barato, pero también disminuyen los rendimientos para quienes ahorran.

Al mantenerse en 6.5%, Banxico envía una señal de estabilidad. Esto significa que, por el momento, no se esperan cambios importantes derivados de la política monetaria en el costo de los créditos ni en los rendimientos de instrumentos de ahorro.

Banxico seguirá atento a los riesgos

El banco central advirtió que todavía existen factores que podrían dificultar el control de la inflación, como nuevas presiones en los precios, problemas derivados de conflictos internacionales, fenómenos climáticos o movimientos bruscos del tipo de cambio.

Por ahora, la institución reiteró que continuará evaluando el comportamiento de la economía para determinar si en los próximos meses será necesario modificar nuevamente la tasa de interés.

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